Slut med verdenskendt julepynt fra Hjørring

HJØRRING:I årtier er der fremstillet julepynt på Georg Jensens fabrik på Georg Jensens Vej i Hjørring, men snart slutter det. Indeværende års kollektion af julestjerner og meget andet pynt forbundet med julen bliver den sidste.

Fra udgangen af i år skal det kendte designfirmas julepynt fremstilles på virksomhedens fabrik i Thailand, og det betyder lukning af produktionen i Hjørring.

Georg Jensens julestjerne sidder i toppen på mange juletræer. Fra nytår er nye eksemplarer ikke længere fremstillet i Hjørring, men i Thailand. Arkivfoto: Bent Bach

Med beslutningen står op til 15 ansatte til at miste deres arbejde med at fremstille julepynt på fabrikken, som i alt beskæftiger mellem 30 og 35 fastansatte.

Færre produktionssteder

Ansvarlig for driften hos Georg Jensen, COO John Helms, forklarer lukningen med koncernes strategi om færre produktionssteder.

- Vi kigger konstant på vores produktionsstrategi. Det er et spørgsmål om at strømline vores værdikæde og samle produktionen på færre steder. Derfor samler vi produktionen på vores fabrik i Thailand.

- Det er vel et spørgsmål om økonomi?

- Det er naturligvis en faktor. Hovedformålet er at lægge produktionen sammen, så vi producerer færre steder. Det her med at have relativt små produktionssteder spredt ud over verden er komplekst for os at styre, siger John Helms.

- Så det handler også om omkostninger?

- Ja, men det er ikke alene en omkostningsdrevet beslutning, det er en strømlining af vores værdikæde, siger han.

Designfirmaets afdeling i Hjørring beskæftiger i dag 30-35 personer. Med stop for fremstilling af julepynt bliver det antallet halveret.

På fabrikken er der ifølge John Helms 30-35 fastansatte. Dertil kommer en del sæson-ansatte op til højtiderne, når der er tryk på salget.

- Vi bruger en del korttids-kontrakter - typisk i fjerde kvartal, forklarer han.

Virksomhedens ansatte har generelt en håndværksmæssig baggrund, eksempelvis indenfor metal eller kemi.

Produktion i 40-45 år

Ifølge John Helms har der på koncernens fabrik i Hjørring været fremstillet forskellige produktkategorier i 40-45 år. Tidligere drejede det sig også om bestik og smykker, der i dag ligeledes produceres i Thailand.

- Både bestik og smykker er over tid flyttet til Thailand, siger han.

For de afskedigede medarbejdere vil der fra Georg Jensens side blive gjort en indsats for at hjælpe dem videre til anden beskæftigelse. Det skal bl.a. ske i samarbejde med jobcentre og andre virksomheder i området.

Mulighed for overflytning

- Vores fokus er i øjeblikket at finde så gode løsninger som muligt for de ansatte, der bliver berørt, siger John Helms, der pointerer, at koncernen fortsat vil have sit lager- og distributionscenter i Hjørring, som beskæftiger omtrent samme antal som fabrikken.

- Og der er selvfølgelig en mulighed for at overføre medarbejdere fra det ene område til det andet. Det er noget af det, vi prøver de kommende seks måneder, siger han.

Hjørring-virksomhedens ejer, Georg Jensen A/S, har de senere år haft det økonomisk svært. Siden 2016 beløber det samlede underskud sig til godt 350 mio. kr.

Globalt havde koncernen, der er ejet af den Bahrain-baserede kapitalfond Investcorp, sidste år 1080 ansatte.