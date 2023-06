Nordjysk havn laver rekordresultat - men gælden er stadig enorm

FREDERIKSHAVN:Havneudvidelsen i Frederikshavn begynder for alvor at kaste både penge og arbejdspladser af sig.

Frederikshavn Havn har netop præsenteret et årsregnskab, som i bund og grund bærer tegn på, at meget udvikler sig i den rigtige retning. Men havnen har dog stadigvæk en enorm gæld.

Regnskabet for den kommunalt ejede havn skal på onsdag fremlægges for økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune.

Årsregnskabet for 2022 viser på bundlinjen et overskud på godt 66 millioner kroner - hvilket er markant mere end de 4,4 millioner kroner, der blev præsenteret i det foregående år.

Egenkapitalen er henover året øget markant - til nu knap 450 millioner kroner.

Havnens egen bestyrelsesformand, Bo Uggerhøj, beskriver den netop aflagte årsrapport som "et imponerende regnskab".

Gæld nedbragt - men stadig stor

Det bemærkelsesværdige ved årsregnskabet er, at en stor del af overskuddet er hentet hjem ved finansielle manøvrer.

"Regnskabet er positivt påvirker med 60,6 millioner kroner som følge af omlægning af renteswaps", står der således i årsregnskabet.

Et renteswap er en finansiel aftale om udveksling af rentebetaling i en given periode. Det kan eventuelt betyde udskiftning af en variabel rente med en fast rente.

- Vi har omlagt nogle lån, som vi tidligere havde optaget. Og der må man jo så sige, at vi har været heldige med den vej, som markedet er gået, siger Bo Uggerhøj.

I årsregnskabet kan man se, at Frederikshavn Havns kortfristede gæld i løbet af 2022 er bragt markant nedad - fra 468,9 millioner kroner til "blot" 88,8 millioner kroner. Den langfristede er i samme periode vokset fra 1,12 milliarder til 1,36 milliarder.

Frederikshavn Havns totale gæld er faldet fra 1,58 milliarder kroner til 1,45 milliarder kroner.

Det betyder, at gælden i løbet af året er blevet nedbragt med 135,6 millioner kroner.

Selv om størrelsen på gælden er markant, mener Bo Uggerhøj ikke, at der er grund til bekymring.

- Havne er jo infrastruktur, og når man skaber infrastruktur, så skaber man gæld. Man kan ikke gøre det uden at få en stor gæld, siger Bo Uggerhøj.

- Men det er jo også sådan, at når man bygger en havn, så ligger den der i 100 år eller mere. Så jeg mener slet ikke, man skal være bekymret for gælden.

Bestyrelsesformanden Bo Uggerhøj er meget stolt af det årsregnskab Frederikshavn Havn netop har præsenteret. Arkivfoto: Peter Broen

Aktivitet stiger - trods bunkerkoks

Der er dog meget andet end den finansielle udvikling, som ledelsen for Frederikshavn Havn efterhånden kan begynde at glæde sig over. Men det har været mere bøvlet end ventet at komme til den nuværende situation.

Efter planen skulle en brændstofterminal drevet af Stena Oil have været en hjørnesten i økonomien bag havneudvidelsen. Men den såkaldte bunkerterminal er - som tidligere omtalt af Nordjyske - forsinket i årevis.

Anlægget skulle egentlig have været klar til brug i november 2020 - men Frederikshavn Havn er i stedet havnet i en strid med Bladt Industries, der skulle opføre terminalen.

Arbejdet med bunkerterminalen er dog nu i sin afsluttende fase, og det forventes, at den kan blive taget i brug fra andet halvår af 2023. Men den har naturligt nok hidtil ikke kunnet bidrage til indtjeningen for Frederikshavn Havn.

Olieterminalen skulle egentlig have været færdig i november 2020 - men bliver først klar her i sommeren 2023. Frederikshavn Havn har tidligere anslået, at forsinkelsen har kostet et sted mellem 45 og 50 millioner kroner i tabt omsætning. Arkivfoto: Bente Poder

Alligevel er den generelle omsætning i havnen steget med ikke mindre end 46 procent i løbet af 2022. Det tilskriver Bo Uggerhøj de aktiviteter, som de to første etaper af havneudvidelsen har medført.

- Omsætningen følger forventningerne på trods af, at vi endnu ikke har realiseret den omsætning, som Stena Oils bunkerterminal vil medføre, siger Bo Uggerhøj.

- Og så skal man jo huske, at den her udvidelse har bragt 23-24 nye virksomheder og mere end 400 nye arbejdspladser til Frederikshavn, tilføjer han.

Investeringer i færgefart

Når man kigger nærmere på de enkelte områder af havnens aktiviteter, så falder det blandt andet i øjnene, at færgetrafikken igen er i god udvikling.

På et generelt plan konstateres det, at færgetrafikken "er tilbage på niveauet fra før covid-19". Og samtidig kan det læses, at samarbejdet med Stena Line snart kræver nye investeringer i Frederikshavn.

"I samarbejde med Stena Line er der taget skridt mod en udvidelse af opmarch- og parkeringsarealer på færgehavnen, idet Stena Line med indsættelse af større tonnage (færger med større rumfang og lasteevne, red.) fra 2027 vil have behov for yderligere areal til såvel personbiler som lastbiler".

Frederikshavn Havn skriver, at det i 2024-2026 bliver nødvendigt at investere i såvel færgelejer som baglandsarealer.

Også rederiet DFDS melder tilsyneladende om god udvikling i Frederikshavn. Specielt er der stor efterspørgsel på de sene afgange fra Frederikshavn mod Oslo, hvilket ifølge årsrapporten "har løftet indtjeningen på ruten København-Oslo".

Også med hensyn til færgerne mod Læsø arbejdes der på ny tonnage. Så også dér vil det blive nødvendigt at ombygge de eksisterende færgelejer.

Fremgang på mange fronter

Det er dog langt fra kun færgeaktiviteten, der udvikler sig påositivt. Som Nordjyske tidligere har skrevet, så har selskabet MARS sikret flere store kontrakter. Ved udgangen af 2022 var der således 220 ansatte i virksomheden.

Derudover kan havnens ledelse glæde sig over, at der helt generelt er så stor efterspørgsel på lagerkapacitet på havnen, at den nuværende kapacitet efterhånden er fuldt udlejet.

Og sidst men ikke mindst så er der også fremgang på service og reparationer. Frederikshavn Havns større dybgang og nye kajfaciliteter har været med til at fordoble potentialet for de skibe, som passerer gennem Kattegat. På den baggrund er der ifølge årsrapporten simpelthen "mangel på kajfaciliteter, som kan understøtte den fortsatte udvikling på Frederikshavn Havn".

Den store efterspørgsel på både baglandsarealer og kajfaciliteter kan i sidste ende betyde, at det kan blive nødvendigt at overveje endnu en havneudvidelse i Frederikshavn.

- Der er jo intet af det, der er vedtaget eller godkendt endnu. Men vi får masser af henvendelser fra interesserede virksomheder. Og er der nogle af de henvendelser, der krystalliserer sig og bliver konkrete, så går vi jo i gang med at overveje det (en havneudvidelse, red.). Men det er først, når det hele bliver meget konkret, siger Bo Uggerhøj.