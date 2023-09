I en lille nordjysk by rykker en af Danmarks største arbejdspladser ind

Det var ejendomsmægler Michael Stilling, som fik nys om, at en helt bestemt arbejdsplads manglede lokaler.

- Det var en tidligere medstuderende, som lod mig vide, at de havde behov for mere plads. Og der må vi jo bare sige, at vi prioriterer sådan en kunde højt. Så smider man, hvad man har i hænderne, fortæller han.

Men det krævede lidt mere arbejde end at vise kunden rundt og fortælle om ejendommens kvaliteter. For denne bestemte kunde har nogle nogle ret skrappe krav, forlyder det.

- Jeg kan vel godt sige uden at forklejne nogen, at det har taget rigtig lang tid. Mellem et halvt og et helt år, siger Michael Stilling, partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

Men nu er det lykkedes.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har hjulpet forsvaret med at finde et passende lager til deres nye uniformsystem, hvor hele 36.000 medarbejdere skal uniformeres. På billedet fra venstre: Michael Stilling, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, Niels Peder Munksgaard, major og projektleder Pandrup i Forsvaret og Benjamin Galacho, CEO i Bach Gruppen Ejendomme. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

En lille nordjysk by med 2909 indbyggere kommer fra næste år til at husere en afdeling hos en af Danmarks største arbejdspladser.

Forsvaret rykker nemlig ind i en lagerbygning i Pandrup.

Her kommer Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens uniformer fremover til at blive opbevaret og fremsendt fra.

Fælles uniformer

Den store lagerbygning, som står og troner med 12.500 kvadratmeter langs hovedvejen ved Pandrup, blev oprindeligt benyttet af Flextronics, som producerede mobiltelefoner. De måtte lukke og slukke i 2004.

I nyere tid har Normal benyttet sig af lagerfaciliteterne indtil for nyligt.

Nu bliver det Forsvarets tur til at skrive sin adresse i Pandrup.

De har nemlig været på udkig efter lokaler, hvor de kan opbevare mundering fra det nye fælles nordiske uniformsystem, Nordic Combat Uniform.

For som følge af et projekt i det nordiske forsvarssamarbejde bliver militæret i Danmark fremover iklædt uniformer med samme design som styrkerne i resten af norden, mens landene beholder deres eget camouflagemønster på de ydre lag.

Med det skulle Forsvaret gerne få en beklædning, der kan måle sig med det bedste fritidstøj.

- Vi har derfor brug for at kunne samle det ét sted, så vi effektivt kan iklæde Forsvaret, fortæller Niels Peder Munksgaard, major og projektleder for det nye lager.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vores lagerfaciliteter lever op til deres krav, og dermed at have landet en lang og stabil lejeaftale med Forsvaret, fortæller Benjamin Galacho, direktør for Bach Gruppen Ejendomme. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Indhegning, overvågning og alarmer

I første dellevering skal Forsvaret fra Pandrup levere 12.000 sæt uniformer.

Det er Niels Peder Munksgaards forventning, at der kommer til at arbejde 11 medarbejdere, når ejendommen er oppe at køre i løbet af 2024.

Han har allerede haft samtaler med tidligere logistikmedarbejdere hos Normal med henblik på, at de kan fortsætte med at arbejde i bygningen.

- Det bliver en kombination af militært og civilt personale, fortæller han.

Borgerne i Pandrup kommer formentlig hurtigt til at se, hvem der er flyttet ind. Hele området bliver nemlig af sikkerhedsmæssige hensyn indhegnet, mens der også kommer ekstra overvågning og alarmsystemer.

Udlejeren hedder Bach Gruppen Ejendomme. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvor længe Forsvaret har lejet sig ind i bygningerne.

- Men der er tale om en længere kontrakt, oplyser Michael Stilling.