Snart kan 500 medarbejdere flytte ind i nyt kæmpe byggeri

I alt går 3500 medarbejdere hver dag på arbejde i deres bygninger.

De har givet tag over hovedet for afdelinger i virksomheder som Dansk Industri, Novo Nordisk, Samsung, Sport 24 og hundrede flere.

Alt sammen med det formål at fremme teknologi- og erhvervsudvikling i Region Nordjylland.

Nu vil de spille en aktiv rolle i at fremme sundhedsinitiativer.

Og for det er der brug for mere plads.

Kæmpe medicin- og sundhedsarena

Ejendomsfonden NOVI administrerer fast ejendom. Med status som forskerpark arbejder virksomhederne i deres bygninger i tæt samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet om udvikling og innovation.

NOVI har netop fået tilladelse til at opføre en ny kæmpe arena for virksomheder indenfor medicinal- og sundhedsindustrien i Aalborg Øst.

- Nordjylland er i gang med at udvikle sig til et centrum for sundhedsinnovation. Med opførelsen af denne nye bygning, vil NOVI spille en aktiv rolle i fremme af sundhedsinitiativerne, siger bestyrelsesformand Evald Lange Rise i en pressemeddelelse.

På et areal, der svarer til en fodboldbane, nærmere bestemt 10.000 kvadratmeter, kommer det nye kæmpeområde til at rumme både store og små medicinalvirksomheder i et stort kontorbyggeri.

Den første af i alt fire etaper forventes at stå færdigt i 2026. Området får navnet NOVI MEDI PARK.

Her ses en tidlig skitse af kontorbyggeriet. Visualisering: NOVI MEDI PARK

Som en helt naturlig nabo til Aalborgs Nye Universitetshospital kommer NOVI MEDI PARK til at omkranse den historiske og fredede bygning Postgården.

Postgården planlægges udlagt til refugium for Aalborg Universitets Ph.d.-studerende og forskere inden for medicin og Life Science.

Life Science er videnskab om livet og studiet af alt levende omkring os.

NOVI købte Postgården i 2019. Den skal nu bruges som refugium for Aalborg Universitets Ph.d.-studerende og forskere inden for medicin og biovidenskab. Arkivfoto: Torben Hansen

Understøttelse af industrien

NOVI MEDI PARK er en udvidelse af det nuværende NOVI Science Park, der i dag tæller mere end 270 vidensvirksomheder.

Virksomhederne spænder fra små startups på to-tre medarbejdere til etablerede virksomheder og udviklingsafdelinger med over 150 medarbejdere.

Efterspørgslen efter at blive en del af det nye kontorbyggeri kan allerede nu mærkes. En betydelig del af kontorhuset er allerede forhåndsudlejet til flere virksomheder.

Udvidelsen er en helt naturlig udvikling, da Aalborg og Nordjylland vokser kraftigt på Life Science-området, fortæller Henrik Lendum, administrerende direktør hos NOVI.

Henrik Lendum, administrerende direktør hos NOVI. Arkivfoto: Jesper Thomasen

- Udvidelsen er et naturligt, næste skridt i vores indsats for at understøtte og udbygge mulighederne for ambitiøse og videnstunge virksomheder, siger Henrik Lundum.

- Med den nye NOVI MEDI PARK får Nordjylland de bedste betingelser for at understøtte sundhedsindustrien, fortsætter han.

Samlet kommer projektet til at koste lige under en halv milliard kroner.