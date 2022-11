Snedigt trick kan snyde dig til black friday

PRIVATØKONOMI:Når årets største handelsdag om lidt løber af stablen, har mange nordjyder givetvis tænkt sig at gå shop-amok i jagten på årets julegaver.

Men kan man stole på de tilsyneladende favorable priser, som mange butikker reklamerer med?

Ikke altid.

Prissammenligningstjenesten Pricerunner har undersøgt 36.000 produkter og nået frem til en konklusion, der er nedslående for de forbrugere, som blindt stoler på butikkernes prisfastsættelse.

Det viser sig nemlig, at der i år er endnu flere ”falske tilbud” i omløb end tidligere. Et falskt tilbud vil sige, at butikkerne først hæver prisen i løbet af efteråret for så at sænke prisen under black friday.

Dermed kan de annoncere et stort prisfald, som gør det sværere for forbrugerne at gennemskue den reelle rabat, fordi førprisen var kunstigt sat op.

Stiller større krav til forbrugerne

Siden august er 18 procent af priserne steget. I 2021 var det 17 procent. I 2020 var det 13 procent.

Ifølge Pricerunner spiller generelle prisstigninger ind, men det ændrer ikke billedet af, at finten med at hæve priserne op til black friday for på dagen at kunne reklamere med større rabatter breder sig.

- Problematikken er kendt af Pricerunner fra tidligere år, men det ser ud til at blive værre i år. Det stiller større krav til forbrugere om at holde øjnene åbne, siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker hos Pricerunner, i en pressemeddelelse.

Også til black friday sidste år havde Pricerunner fokus på falske tilbud. Her analyserede man sig frem til, at næsten hver fjerde af de tilbud, som butikkerne markedsførte, var falske.

- Det er muligt at stole på de fleste butikker, men det er ærgerligt, at nogle forsøger at fremstille deres udsalgspriser som bedre, end de rent faktisk er, siger Katrine Barslev.

Skeptiske forbrugere

Hun siger, at det bedste tip til forbrugerne er selv at tjekke prishistorikken inden køb – og at bevare sin sunde skepsis.

Det virker dog også, som om at danskerne er opmærksomme på priserne til black friday. I en undersøgelse foretaget af YouGov for Pricerunner svarer 61 procent, at de ikke tror på, at tilbuddene på den store handelsdag er ægte.

Faktisk blev reglerne for tvivlsom markedsføring – for eksempel falske tilbud – skærpet tidligere i år. Det betyder, at en vare nu skal have den samme pris i 30 dage, før den må kaldes normalpris og sammenlignes med en tilbudspris.

Desuden må et tilbud nu vare i 10 dage og ikke 14 dage.