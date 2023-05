Søn overtager fars kæmpelandbrug og laver alting om

NORDJYLLAND:Godsejer, svineproducent og landmand Anders Bundgaard har valgt at overdrage alle aktiviteter i et af sine landbrugsselskaber til sin søn, Michael Bundgaard.

Det er selskabet Klitgaard Agro A/S, som sønnen nu bliver eneejer af.

Det sker som et led i et generationsskifte, skriver de i en pressemeddelelse.

Overdragelsen sker per 1. juli.

Søn er til markdrift

Anders Bundgaard drev primært produktion af svin på Klitgaard Agro. Selskabet blev grundlagt i 2008 og havde en årlig produktion af 140.000 slagtegrise fordelt på ni ejendomme.

Det ønsker sønnen ikke. Han vil kun drive planteavl. Så svineproduktionen bliver frasolgt til en mangeårig forretningspartner.

- Jeg vil have fokus på det, der driver mig. Det er planteavl og mennesker, og jeg har vurderet, at den nye struktur giver de bedste muligheder for dette, siger Michael Bundgaard.

Ejer flere selskaber

Michael Bundgaard har stort fokus på biodiversitet. Han vil fortsætte med at udvikle den strategi.

Han er medejer af flere selskaber, der understøtter dette, eksempelvis: Ny Vraa, der producerer miljøvenlig pilekompost. Dertil kommer selskaberne GrainIT, Dansk Planteinspektion, Hecto Drone og Frederiks Vildtopdræt.

I forbindelse med at Michael Bundgaard købte sig ind i Ny Vra udtalte han, at han investerer mere med hjertet end med hjernen.

- Jeg kunne investere mit i ejendomme og jord. Så kunne pengene passe sig selv. Men jeg vil hellere investere i levende ting, hvor jeg kan se tingene vokse og udvikle sig, sagde Michael Bundgaard til Nordjyske.

Faren trækker sig ikke

Det er Frank Kartz Johansen, der overtager svineproduktionen fra Klitgaard Agro. Han samler den i selskabet Civagaard A/S og overtager samtidig de 25 procents ejerskab, som Anders Bundgaard havde i Civagaard A/S.

Peter Andersen (tv.), William Kartz Johansen, Anders Bundgaard og Frank Kartz Johansen (th.) købte sidste år "Striben", som er en af Nordjyllands største svine- og kyllinge-farme ved Vodskov. Foto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

Anders Bundgaard trækker sig ikke fra landbruget. Han fortsætter med sine øvrige ejendomme i Nordjylland samt landbrugsaktiviteter i udlandet.

Frank Kartz Johansen vil sammen med sønnen William og Peter Andersen i partnerskab drive og udvikle griseproduktionen i Striben Agro A/S, hvor Anders Bundgaard fortsat vil være en del af ejerkredsen.

Anders Bundgaard er 79 år. Han er en af Nordjyllands mest velhavende landmænd. Han er god for flere hundrede millioner kroner.

Især udlandsaktiviteterne har han tjent mange penge på. Anders Bundgaard ejer via Polen Invest blandt andet 15-20 procent af landbrugsselskabet Goodvalley A/S, der investerer i Østeuropa.

Selskabet har en egenkapital på 1,2 milliarder kroner og tjente sidste år 130 millioner efter skat.

I Danmark samler Anders Bundgaard nogle af landbrugsaktiviteterne i AB Vadsholt Holding, der har en egenkapital på 220 millioner kroner.

Han udlejer også erhvervsejendomme via Sdr. Badsbjerg A/S.