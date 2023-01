Søren Enggaard opgiver kontrollen med sit livsværk

AALBORG:Søren Enggaard er for længst holdt op med at have sin daglige gang i virksomheden, men han har indtil i dag bevaret den fulde kontrol over den kæmpe virksomhed, som bærer hans navn.

Men nu er det slut.

Søren Enggaard ejer nemlig ikke mere aktier i Søren Enggaard A/S.

Her har han indtil årsskiftet indirekte ejet 10 procent af aktierne i Søren Enggaard, men har haft fat i den lange ende ved at råde over alle stemmerne i selskabet.

Nu er Carsten Enggaard, den ene af Søren Enggaards to sønner, ejer af alle aktier og dermed af den fulde kontrol over det store bygge- og ejendomsselskab, som han indtil årsskiftet var direktør og 90 procents- aktionær i.

Ændringerne fremgår af Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

Opgiver også Ambercon

Søren Enggaard har også opgivet sin investering i betonelementvirksomheden Ambercon A/S med hovedkontor i Støvring.

Her har modellen indtil årsskiftet været den samme som i Søren Enggaard - Søren Enggaard har ejet 10 procent af kapitalen, men rådet over alle stemmerne i selskabet.

Nu er Ambercon 100 procent ejet af Søren Enggaards anden søn, Torben Enggaard.

Søren Enggaard bevarer en tilknytning til de to selskaber, hvor han fortsat er medlem af bestyrelsen.

Han råder også fortsat over store stemmeandele i de to selskaber, der samlet udgør den store nordjyske krankoncern BMS.

Her er han sammen med den anden del af Enggaard-familien, som hans bror Jørgen er overhoved for.

Jørgen Enggaards ene søn Jens har kontrollen over BMS-koncernen.

Store tal

Søren Enggaard - altså virksomheden - er stiftet i 1975 og aktiv i Aalborg-området, hvor selskabet står bag en række meget markante ejendomsprojekter.

Inden for de senere år har selskabet eksempelvis stået bag Parkbyen i Aalborg Øst og for udviklingen af det store område, hvor Eternit-fabrikken engang lå.

Og selskabet er den største interessent i det selskab, der har købt Sygehus Nord-bygningen og det omgivende areal i Aalborg af Region Nordjylland.

I det senest offentliggjorte årsregnskab fra Søren Enggaard, der dækker regnskabsåret 2021, var overskuddet efter skat på 172 millioner kroner og egenkapitalen på 700 millioner kroner.

Selskabet står på to forretningsben - udvikling, byggeri og salg af ejendomsprojekter og investering i og udlejning af de ejendomme, som selskabet selv beholder.

Nordjyske ville gerne have spurgt Søren Enggaard, der fylder 77 i år, om årsagen til de dramatiske ændringer, men han tager ikke telefonen.