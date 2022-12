Søren Enggaard risikerer fængsel

NORDJYLLAND:En lidt for højlydt telefonsamtale og et efterfølgende mistænkeligt aktiekøb risikerer nu at koste en af Nordjyllands mest velbeslåede erhvervsmænd en fængselsdom.

Det skriver Børsen.

Udover den 76-årige storentreprenør Søren Enggaard, der er en del af Enggaard-familien, omfatter sagen den nordjyske storbonde og godsejer Flemming Fuglede Jørgensen.

Han var medlem af bestyrelsen i Alm. Brand, da han torsdag den 10. juni 2021 på færgen mellem Aarhus og Odden snakkede i telefon med Søren Enggaard.

Her delte Flemming Fuglede Jørgensen, ifølge NSK (tidligere kendt som Bagmandspolitiet) uretmæssigt intern viden om Alm. Brands forestående køb af konkurrenten Codans danske aktiviteter.

Tiltalen

Senere samme dag købte Søren Enggaard Alm. Brand-aktier for 981.260 kroner. Først dagen efter blev Alm. Brands køb af Codans danske aktiviteter meldt ud til fondsbørsen.

Derfor har NSK rejst tiltale mod både Søren Enggaard og Flemming Fuglede Jørgensen. Det viser tiltalen, som Børsen har fået aktindsigt i.

Flemming Fuglede Jørgensen. Arkivfoto: Henrik Louis.

De skal til maj for retten i Aalborg, hvor NSK vil have Flemming Fuglede Jørgensen idømt en bødestraf og sendt Søren Enggaard i fængsel for insiderhandel.

Ingen af de to har kommenteret sagen over for Børsen.

Søren Enggaard står bag betonelementfabrikken Ambercon, som han overtog i 1974 fra sin far, Asger Enggaard, samt ejendomsselskabet Søren Enggaard A/S.

To virksomheder, som hans sønner, Carsten og Torben, i dag styrer, men som faderen fortsat har ejerandele i.

Gods og herregård

Flemming Fuglede Jørgensen, der i offentligheden blev kendt som formand for brancheorganisationen Bæredygtigt Landbrug, ejer gården Borupgård ved Ingstrup sammen med sønnen Peter.

Han har også et gods i det centrale Frankrig, Chateau de Villejovet, og derudover købte han i 2020 herregården Christiansdal tæt på Børglum Kloster.

Den var sat til salg for knapt 51 millioner kroner.

Den famøse telefonsamtale

Sagen om den højlydte telefonsamtale på Molslinjen begyndte allerede at florere i sommer sidste år.

Da skrev Jyllands-Postens journalist Niels Lillelund en klumme om, hvordan han på selv samme færgeoverfart overhørte en telefonsamtale, hvor en mand - mens der var medhør på - fortalte om Alm. Brands milliardhandel.

- Det, jeg fortalte dig før, det må ikke komme videre, du må kraftedeme ikke sige det til nogen, så er det min røv, skulle Flemming Fuglede Jørgensen have sagt til Søren Enggaard.

Sagen blev efterfølgende overdraget til Finanstilsynet, og nu har NSK altså rejst tiltale mod de to nordjyske erhvervsmænd.

De mulige straffe

Uretmæssig videregivelse af oplysninger, som Flemming Fuglede Jørgensen er tiltalt for, straffes som oftest med en bøde.

Hvorimod insiderhandel, som Søren Enggaard er tiltalt for, i en række forudgående tilfælde er blevet straffet med ubetinget fængsel.

Strafferammen for at videregive interne oplysninger er op til halvandet års fængsel, mens særligt grove tilfælde af insiderhandel kan give op til seks års fængsel.

Alm. Brands opkøb af Codans danske privatforretning var en handel til 12,6 milliarder kroner. Alm. Brand-aktien faldt i øvrigt, da handlen blev meldt ud - og er siden faldet yderligere.