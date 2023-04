Søren Enggaard tilstår

- Vi har et guldæg: Natur, fred - og nu også god mad på stranden Turister kan sagtens gå efter ro og naturoplevelser - og samtidig have et ønske om at få serveret lækker mad lige udenfor døren. Tranum-området er ved at udvikle sig til et alternativ til de mere hektiske feriebyer længere nordpå - også to kokke har set muligheder