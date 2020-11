Søren mister familiens livsværk: - Jeg er bange for, jeg knækker

BLÆRE:- Jeg er faktisk bange for, at jeg knækker psykisk på det her. Jeg skulle sådan set sidde og lege med mine børn, når de kommer hjem fra børnehave i dag.

- Men jeg har ikke lyst til andet end at sidde og kigge ud i luften.

Sådan beskriver minkavler Søren Kristiansen sin situation lige nu, hvor det danske minkerhverv er i opløsning, og han og kolleger over hele landet venter på at få deres farme lukket ned.

Søren Kristiansens dyr er smittet med corona. Selv er han og familien gået fri. Fredag begyndte aflivningen af hans 12700 mink. Foto: Martin Damgård

Tankerne kører rundt