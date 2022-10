Søren og Heine skal sælge kendt tøjmærke: - Vi har knækket koden

STØVRING:Du kender måske logoet, som går igen inden for en række sportsgrene såsom fodbold, atletik, basketball og golf.

Nu skal to nordjyder med en succesrig forretning forsøge at sparke gang i salget af det italienske tøjmærke Kappa, hvis historie går tilbage til 1969.

Søren Lauridsen og Heine Lind Østergaard, der sammen ejer tøjvirksomheden Startex, har netop overtaget licensen til at designe, producere og sælge tøj og sko fra Kappa i Skandinavien.

- Det er et fantastisk stærkt sportsmærke med en enorm brandingværdi, siger adm. direktør Søren Lauridsen om overtagelsen.

Underskud på underskud

Indtil nu har Søborg-firmaet Primetime Denmark haft licensen til at sælge Kappa-tøj i Skandinavien. Det har langt fra været nogen indbringende forretning.

Fire år i træk har der været underskud med et samlet tab på 30 millioner kroner. Nu overtager nordjyske Startex de fleste aktiviteter i Primetime Denmark.

Er det en redningsaktion, I har været ude i?

- Nej, det vil jeg ikke sige. I Startex er vi gode til at arbejde med brands og få dem gjort stærke. Vi er dygtige til at aflæse markedet og se, hvad der rører sig. Det gør vi også med Kappa, som vi ser et stort potentiale i, siger Søren Lauridsen.

Startex holder til i Støvring og beskæftiger cirka 45 medarbejdere. Virksomheden forhandler både egne brands og har rettighederne til U.S. Polo Assn. og MCS – tidligere kendt som Marlboro Classics. Foto: Claus Søndberg

Ejer af Primetime Denmark, Steen Hummeluhr, stopper i virksomheden, men forbliver i en rådgivende rolle. Kontoret i Søborg med dets lille håndfuld ansatte kører videre.

Skal bidrage til festen

Startex holder til i Støvring og beskæftiger cirka 45 medarbejdere. Virksomheden forhandler både egne brands og har rettighederne til U.S. Polo Assn. og MCS – tidligere kendt som Marlboro Classics.

Heine Østergaard stiftede Startex i 2002 og ejer i dag virksomheden sammen med sin direktørkompagnon, Søren Lauridsen. I seneste regnskabsår var der et overskud efter skat på 15 millioner kroner.

Og Søren Lauridsen er ikke i tvivl om, at Kappa nok skal bidrage til succesen.

- Vi har knækket koden i forhold til at lave en god forretning ud af spændende brands. Nu tilfører vi nye salgskræfter og nye ledelseskræfter til Kappa og går ind og bidrager med noget produktudvikling, siger Søren Lauridsen.

Flyttede ind på stenalderplads

I november sidste år flyttede Startex ind i sit nye domicil i Støvring. Det gamle domicil i Svenstrup var blevet for småt.

Tøjfirmaet er dog ikke det første, der har haft til huse på grunden i Støvring. Der lå nemlig en boplads og en gravhøj fra stenalderen. Derfor gik arkæologer grunden igennem med en tættekam, før byggeriet kunne gå i gang.

I gravhøjen fandt man blandt andet et lerkrus og ravsmykker. Dengang vurderede arkæolog René Gravgaard Pedersen fra Nordjyllands Historie Museum, at graven var omkring 4800 år gammel.

Der blev også fundet rester af et langhus, der formentlig er noget yngre. Arkæologen anslog, at det stammede fra 500 år før Kristi fødsel.