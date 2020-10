Søskendepar går sammen med Coolshop: Laver ny legetøjskæde

NORDJYLLAND:En dag ringede Christian Vejby til stifteren af Coolshop, Mark Nielsen, og spurgte, om han ville være med at lave en ny legetøjskæde. Svaret faldt prompte.

Året efter brød Christian Vejby og fem andre store Legekæden-butikker ud af kæden for at danne deres egen, Kids Coolshop.

I dag har Christian Vejby og hans søster fire butikker, og endnu en er på vej.

- Vi synes, det er er sjovt at lave butikker. Det giver et kick, når man har hånden helt nede i gryden, og der er stadig mange sorte huller på landkortet, som kan fyldes. Det handler bare om at finde kvadratmeter, som ikke er for dyre, siger Christian Vejby til RetailNews.

Det bedste fra to verdener

Hans nordjyske – nærmere bestemt frederikshavnske – dialekt fornægter sig ikke. Her er tale om en købmand med drivkraft, og det er der brug for, hvis man skal kunne leve af at sælge legetøj.

Samarbejdet med Coolshop.dk fungerer på den måde, at Coolshop står for indkøb, logistik og markedsføring. Ude i de snart 21 Kids Coolshop-butikker er det ejerne selv, der står bag disken.

Hver gang en kunde køber legetøj på Coolshop.dk og vælger at afhente det i en Kids Coolshop-butik, tilfalder salget butikken. Handler kunden kun på nettet, går salget til Coolshop.

- Som butiksejer betaler vi minimalt til Coolshop, men får en masse synlighed på nettet uden at skulle bruge tid på det. Det giver en enorm frihed, fordi jeg kan fokusere på min butik. Vi har taget det bedste fra begge verdener og forsøgt at gøre det så ukompliceret som muligt, siger Christian Vejby, der har butik i hhv. Frederikshavn, Aalborg, Taastrup, Sønderborg og snart Kolding.

Frygter ikke Amazon

Ifølge flere eksperter bliver legetøjsbranchen en stor slagmark, når netmastodonten Amazon åbner en dansk version af sin handelsplads. Når Amazon går ind på nye markeder, har selskabet for vane at dumpe prisen på populært legetøj for at lave et udskilningsløb blandt eksisterende spillere.

Men Christian Vejby er ikke bange.

- Det bliver spændende at se, hvad Amazon kan. Lad nu bare ulven komme. Vi lever af at konkurrere med andre. Ser man ikke det som en udfordring og motivator, skal man ikke være i detailbranchen, siger han.

Når den erfarne legetøjsmand skal sætte ord på, hvad en fysisk legetøjsbutik skal kunne, nævner han varerne som det første.

- Det er kedeligt og konservativt, men sådan er det. Har du ikke de varer, som folk efterspørger, fejler du. Du skal have fingeren på pulsen – særligt i legetøjsbranchen, siger Christian Vejby.

Det vigtigste for en legetøjsbutik

Derudover det vigtigt med synlighed i lokalområdet og ikke mindst online. Kunder skal på nettet kunne se, om den lokale legetøjsbutik har en specifik vare, så de ikke risikerer at køre forgæves.

Christian Vejby og hans søster ejer hver halvdelen af deres legetøjsbutikker gennem selskabet Vejbys Frederikshavn ApS.

- I år går det også virkelig godt. Vi har ikke oplevet nogen nedgang under coronaen med undtagelse af vores butik i storcentret City2, som var lukket i to måneder. Det gjorde ondt, men de andre butikker præsterede heldigvis, siger Christian Vejby.

Han og søsteren beskæftiger i alt 43 ansatte.