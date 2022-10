Søstre går til kamp mod smid-ud-kulturen: Overtøj får nyt liv

SÆBY:I maj 2022 lancerede søstrene Katrine og Anne Lindgren fra Sæby deres nye kollektion af overtøj, Reloved.

Alle jakker, bukser og flyverdragter i kollektionen har haft en ejermand før dig, og dét kan ses på prisen, men ikke på kvaliteten. Det er i hvert fald idéen bag det nye genbrugskoncept.

- Børnetøj har kort levetid og kan nemt fastholde forbrugeren i en køb-og-smid-væk-kultur. Reloved er vores lille opgør mod det. Tøjet er ofte brugt i kort tid, men det er så holdbart, at det sagtens kan bruges af to, tre eller flere børn, fortæller Katrine Lindgren.

Konceptet går ud på, at byLindgren køber brugt overtøj tilbage fra deres kunder og sælger det igen på deres hjemmeside, under kollektionen Reloved.

Katrine og Anne Lindgren arbejder generelt for at understøtte den grønne dagsorden.

Som betaling får kunden en rabatkupon, som kan bruges på hjemmesiden. byLindgren står for arbejdet med at kvalitetstjekke tøjet, beskrive dets stand og tage billeder, og sparer dermed kunden for det sædvanlige besvær med at sælge brugt tøj online.

Som køber har man den fordel, i forhold til f.eks. at handle på Den Blå Avis, at konceptet sikrer rettigheder såsom retur- og reklamationsret, ligesom ved et hvilket som helst andet onlinekøb.

Reloved-kollektionen går strygende, og allerede efter de første tre måneder er hvert tyvende stykke tøj, der bliver forhandlet i webshoppen, genbrugt.

Anne Lindgreen mener, at den store succes formentlig hænger sammen med, at alle i øjeblikket forsøger at spare, hvor de kan.

Den forestående vinter har formentlig også været et skub i ryggen for Reloved-kollektionen, i en tid, hvor folk rådes til at holde fingrene fra radiatortermostaten og i stedet tage en ekstra trøje på. På den måde er både overtøj og besparelser i høj kurs.

byLindgren arbejder generelt for at understøtte den grønne dagsorden. De anvender 100 procent genanvendte polyester- og nylonmetervarer i deres overtøjsproduktion, og lancerede i 2020 en upcycling-kollektion, bestående af blandt andet toilettasker, iPad sleeves og kosmetikpunge.