Solceller på Mors skal levere strøm til Google

MORS:Det bliver en solcellepark på Mors, der kommer først med at levere strøm til Googles nye datacenter ved Fredericia.

Det fortæller European Energy, der ligger i Søborg nord for København, og som skal stå for to af de fem solcelleparker, der skal levere strøm til Google.

Midt på Mors - langs sydsiden af Næssundvej og mellem sidevejene Tornhøj og Malhøj, er man allerede i gang med at bygge et anlæg, der kan levere 27 megawatt - samlet vil Google købe 160 megawatt fra de fem anlæg.

En tredjedel af anlægget på Mors vil kunne sluttes til nettet allerede i løbet af efteråret, mens de sidste to tredjedele kommer på foråret 2020.

Solcelleparken på Mors ligger på et 52 hektar stort område. Og European Energy gik allerede sidste år i gang med at få alle tilladelser i hus. Aftalen med Google om leverancerne af strøm faldt på plads for nyligt, og herefter har man fra European Energys side sat fart på arbejdet med at banke rør i jorden og bygge solcelleparken op.

Til TV2 siger Googles danske direktør, Malou Aamund:

- Vi har det seneste år arbejdet hårdt på at finde nogle projekter i Danmark, og jeg er glad for, at det er lykkedes at få solcelleaftalerne på plads, sådan at vi ikke alene forbruger, men også skaber grøn, dansk energi.

Bag parkerne står de danske leverandører, Better Energy og European Energy. Alle fem parker skal være klar til drift i løbet af 2020.