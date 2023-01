Solgte kendt byggefirma til milliardær: Her er gevinsten

FREDERIKSHAVN:Et af landets største typehusfirmaer slog sidste år kløerne i en nordjysk husbygger med årtiers erfaring.

Det skete, da typehusfirmaet Hybel, som på daværende tidspunkt var ejet af den nu afdøde milliardær Michael Mortensen, overtog Stenhøj Husene i Frederikshavn.

Som så ofte med den slags handler blev salgsprisen ikke offentliggjort. Men nu viser det sig, at ejerne bag Stenhøj Husene var tæt på at kunne stikke et trecifret millionbeløb i lommen.

Inden for de seneste uger er både Frank Larsen og Kristian Karlsen, de to tidligere ejere af Stenhøj Husene, kommet med regnskaber for deres respektive holdingselskaber.

Her er der bogført en samlet gevinst på i omegnen af 100 millioner kroner. Det flugter fint med et regnskab fra Hybel, som under posten ’køb af virksomhed’ har noteret en udgift på 95 millioner kroner.

En ung tømrermester

Både Frank Larsen og Kristian Karlsen er fortsat en del af Stenhøj Husene som direktører og medlemmer af bestyrelsen. De ejer også stadig en del af firmaet.

Stenhøj Husene lever af at bygge sommer- og fritidshuse over hele landet. Det har man gjort, siden at en ung tømrermester ved navn Keld Nielsen stiftede firmaet tilbage i 1962.

Det første år byggede Keld Nielsen og hans hustru Margit Nielsen seks sommerhuse på hver 35 kvadratmeter - uden isolering, vand og kloak. Det kunne tilkøbes. Prisen var 7800 kroner for et hus.

Siden dengang har Stenhøj Husene opført over 3500 huse på landsplan - primært i træ.

- Det er vores DNA. Vi er oprindeligt et tømrerfirma. Det er klart, at vi ser frem til at lære Hybel-folkene lidt om at bygge i træ, udtalte Kristian Karlsen i forbindelse med salget til Hybel.

Skal samles i fælles bygninger

Han og Frank Larsen havde gennem nogen tid taget tilløb til et generationsskifte, men det blev ikke til noget. I stedet blev de introduceret til Michael Mortensen, stifter af Huscompagniet og senere Hybel.

Det endte med en aftale, hvor Hybel købte Stenhøj Husene, men hvor Frank Larsen og Kristian Karlsen blev medejere med hver 15 procent.

Stenhøj Husene og Hybel drives videre som selvstændige virksomheder, men skal på sigt have til huse i fælles bygninger i Nordjylland og på Sjælland.

Stenhøj Husene består af tre forskellige selskaber, der tilsammen kom ud af seneste regnskabsår med et overskud efter skat på 7,5 millioner kroner.

Ifølge sin hjemmeside har Stenhøj Husene omkring 60 fast tilknyttede medarbejdere.