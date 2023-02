Nordjysk it-millionær træder af - og sammenligner sig med vinterdæk

AALBORG:En driftig og stædig nordjysk erhvervsmand, der sidste år solgte sit firma for et trecifret millionbeløb, har truffet endnu en karriereomvæltende beslutning.

Efter mere end 14 år som topchef i it-firmaet Commentor har Michael Hove valgt at fratræde sin stilling. Det skete officielt med udgangen af januar.

Fratrædelsen sker et år efter, at Michael Hove solgte Commentor til den finske Solita-koncern. Han fortsatte som øverste chef efter salget, men ligesom det gælder vinterdæk, gælder det også for chefen, at de skal skiftes rettidigt, skriver han på LinkedIn om sit exit.

- Jeg har set virksomheden vokse helt utroligt, og været med i alle faser – fra vi var 10 ansatte og jeg selv var aktiv i dukseordningen til nu over 150 ansatte, skriver Michael Hove.

Intern afløser

Han fortsætter i salgsafdelingen i Commentor uden at præcisere sin rolle nærmere, mens tidligere driftschef Jesper Dan Christiansen overtager posten som øverste chef.

- Fra den første dag Jesper trådte ind hos Commentor, har han eksekverede helt fantastisk og drevet kulturen og den måde, vi har kunnet skalere på. Derfor er det med stor glæde og ære at give Jesper depechen, lyder det fra Michael Hove.

Han har brugt 14 år af sit liv på at gøre Commentor til en dundrende succes, men det holdt hårdt.

11 forskellige banker skulle han forbi for at skaffe finansiering til det, der dengang var et lille, presset it-firma med 12 ansatte.

I dag har Commentor over 150 ansatte, omsætter for over 100 millioner kroner årligt og har gennem årene genereret store overskud.

Ville aldrig sælge

Egentlig havde Michael Hove forsvoret at sælge sin virksomhed. Det ville aldrig komme på tale, men det gjorde det så alligevel, da han sidste år afhændede den til finske Solita Group, der er ejet af den britiske kapitalfond Apax.

- Jeg har hidtil afvist at sælge, men vores kraftige vækstambitioner overbeviste mig om, at timingen nu var den rette, sagde Michael Hove i forbindelse med salget.

Salgsprisen var som sædvanligt hemmelig i den slags handler, men ifølge Børsens oplysninger var der tale om et virksomhedssalg til et større trecifret millionbeløb.

Commentors forretningsmodel går kort sagt ud på at udvikle it-løsninger, f.eks. cloudløsninger, portaler og større it-systemer. Kunderne tæller nogle af landets største virksomheder.

Målet er at blive markedsleder i Danmark for større it-projekter - og dermed i konkurrence med blandt andre Netcompany.