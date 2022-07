Sommeren flyder ud af hanerne: Restaurant præsenterer nye, hjemmebryggede øl

THISTED:Indehaver Mads Hansen åbner hanen og den gyldne porseøl strømmer lifligt ud. De mange liter af ny-brygget øl er klar til at blive serveret til de øl-tørstige gæster på Restaurant Bryggen i Thisted.

Fra 15. juli lader Restaurant Bryggen hanerne flyde med to nye øl brygget i samarbejde med den lokale "øl-connaisseur", Knud Øllgaard. Den ene variant er en såkaldt "Bryggens Mose-Porse", mens den anden er en øl kaldet "Bryggens Mørke Hvede".

For indehaveren og kokken på restauranten ved havnen i Thisted, har Knud Øllgaards hjælp og ekspertise på øl-området været instrumental for øllet på beværtningen.

- Jeg kunne ikke have lavet de her øl uden Knud. Han har et stort kendskab og en stor viden, der har gjort, at vi har kunnet lave nogle rigtigt gode øl, synes vi i hvert fald selv, siger Mads Hansen, der, sammen med sin kone, har haft restauranten og bryggeriet siden 2019.

Med Knuds ekspertise på øl-området og Mads' indenfor mad håber de på at kunne skabe en tættere sammenhæng mellem mad og øl i restauranten. Foto: Bo Lehm

Lokale øl til sommeren

De to nye varianter af hjemmebryggede øl er lavet med henblik på sommerens tørstige gæster. Og her spår "øl-kammeraterne" fra Bryggen at særligt porseøllen vil ramme rigtigt.

- Porsen har lidt friske og frugtige noter, der gør sig godt til sommeren, og så er den jo med lokale råvarer, siger Knud Øllgaard, som bliver suppleret af Mads Hansen, der mener at øllen har regulære "sommer-vibes".

Og netop de lokale råvarer er en central pointe i hele processen, da brygmester Knud Øllgaard fra starten havde en ide om at benytte sig af det lokale "forrådskammer" til deres nye variationer af gyldne herligheder fra hanerne.

Det lokale islæt og de særlige bryggemetoder er over de seneste år blevet mere og mere populære, efterhånden som specialøllene har sneget sig ind og blevet hvermandseje. En bevægelse man også har kunnet mærke på Bryggen.

- Det virker til at øl og særligt specialøl nærmest "peaker" i interesse i øjeblikket, siger Mads Hansen, der også selv foretrækker øl fremfor vin i de fleste tilfælde.

Med store øl-ambitioner for stedet

Helt fra begyndelsen har Restaurant Bryggen, som navnet også stærkt indikerer, været et sted, hvor øllen har en særlig plads grundet det bryggeri, der ligger i forbindelse med spisestedet.

Mads Hansens erfaring siger ham, at thyboerne generelt er til lidt mørkere øl, og derfor håber han da også, at den nye, mørke hvede øl falder i deres smag. Foto: Bo Lehm

Siden Mads Hansen i 2019 overtog stedet sammen med sin kone, Sisse Hansen, har han været meget passioneret omkring øl og ølbrygningen i det lille bryggeri på adressen. Og med Knuds hjælp har de haft succes med at lave og servere øl i massevis for glade gæster.

Ambitionerne på øl-området er dog endnu mere vidtrækkende.

- Vi vil gerne være et "øl-sted". Et sted, hvor man kan komme og få en fredags-øl, men også et sted, hvor der er tænkt over, hvilken øl, der passer til maden, siger Mads Hansen, der i efteråret vil arrangere "øl og mad"-aften, hvor Knud vil fortælle om deres øl, mens der indtages mad.

Øllene bliver ikke at finde i cafeen

I marts i år åbnede parret bag Bryggen et nyt spisested i form af Cafe Bryggen, der ligger bare få hundrede meter fra deres restaurant. Og selvom det for indehaverne er en drøm, at have deres egne ølvarianter på kortet i cafeen, så bliver det desværre heller ikke med de nye øl en mulighed.

- Vi har vores øl til at løbe direkte fra tankene til hanerne på restauranten, så vi kan simpelthen ikke få det over til cafeen. Men det er da en drøm på sigt, siger Mads Hansen.

Det bliver kun på restauranten, at Mads Hansen kan skænke sig selv en af de nye øl. Foto: Bo Lehm

Fra start til færdigt øl går der mellem 4 og 6 uger, og selvom de laver 400 liter øl ad gangen, så har de tidligere oplevet at få helt udsolgt af en variant.

Om den nye porse- eller mørke hvede øl bliver udsolgt vides ikke, men de to øl-entusiaster er da allerede nu gået i gang med at planlægge efterårets bryg.