Sommerhusudlejning boomer: Tysk invasion i december

INDLAND:Feriehuse bliver mere og mere populære i julen. Det viser tal for feriehusudlejningsbranchen, der i de senere år har set en støt stigning i antallet af bookninger i december, særligt omkring jul og nytår.

I år bliver ingen undtagelse, skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. De seneste bookingtal fra Danmarks Statistik viser en stigning på 18 pct. sammenlignet med sidste år på leje af feriehuse i december - fra 21.804 til forventet 25.671 udlejningsuger - og langt størstedelen af julegæsterne er tyskere.

- Det, der gør årets jul særlig god, er den gave, at juleaften og nytårsaften ligger helt perfekt i forhold til en ferie med indflytning i weekenden. Tyskerne elsker det trygge og naturskønne Danmark, og for dem er dansk julehygge hygge med hygge på, siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Det er årets anden højsæson, og særligt de tyske gæster er glade for at fejre højtiden i Danmark. Per Dam, Administrerende direktør, Sol & Strand Feriehusudlejning

Feriehusudlejningsbureauet Sol og Strand kan nikke genkendende til tendensen. Ifølge administrerende direktør Per Dam har der i perioden fra 2016-2018 været en stigning i antallet af feriegæster, der har fejret juleaften i et sommerhus. Endnu er det for tidligt at sige, hvordan julen 2019 nøjagtigt ender med hensyn til antallet af bookinger. Men der ventes fortsat vækst, og billedet er stort set det samme på alle Sol og Strands 21 kontorer.

- Det er årets anden højsæson, og særligt de tyske gæster er glade for at fejre højtiden i Danmark. 75 procent af de gæster, der har booket sommerhus på f.eks. Rømø i juledagene er tyske, siger Per Dam og tilføjer, at det ikke blot er juleopholdene, der er eftertragtede.,

- Hovedparten af vores lokalbureauer melder tæt på udsolgt hen over nytåret. Vores erfaring er, at mange søger den nærhed, afslappethed og fællesskab, der ofte opstår, når man er sammen i et sommerhus, lyder det fra direktøren.