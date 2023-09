Er elbilen eller benzinbilen billigst? Se regnestykket her

Der kan være mange penge at spare ved at vælge en elbil fremfor en benzinbil.

Faktisk mere end 1000 kroner om måneden for visse sammenlignelige bilmodeller.

Det viser en ny analyse fra FDM, som har lavet beregninger for en lang række bilmodeller til henholdsvis 250.000 kroner og 350.000 kroner.

Beregningerne viser, at du kan spare over 1000 kroner månedligt ved at vælge elektrisk. Og jo dyrere bilerne er, desto mere sparer du.

At totaløkonomien for en elbil er mere fordelagtig end for en benzinbil, er ikke som sådan nyt. Det har tidligere beregninger fra FDM også påvist.

Det nye er imidlertid, at du nu kan vælge en dyrere elbil, uden at det reelt koster dig mere. Det skyldes, at priserne på elbiler mere og mere nærmer sig benzinbilernes.

To regnestykker

FDM har kigget på en række forskellige bilmodeller. For eksempel en Opel Corsa med benzinmotor og automatgear.

Den koster 250.000 kroner i indkøbspris og cirka 6000 kroner om måneden over et ejerskab på fem år og 100.000 kilometer.

Køber du i stedet den elektriske Opel Corsa-e, er indkøbsprisen næsten den samme, men de samlede månedlige udgifter 5000 kroner.

Vælger du en benzinbil til 350.000 kroner – for eksempel en Hyundai Kona – koster den cirka 7200 kroner om måneden.

For den elektriske udgave er tallet 6000 kroner om måneden. Altså en besparelse på cirka 15.000 kroner om året.

- Vælger man en dyrere bil, skal man låne flere penge. Men generelt kan vi se, at flere banker og finansieringsinstitutter tilbyder billån til elektriske biler med lavere renter. Det betyder især noget nu, hvor renterne generelt er høje på finansmarkederne, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.

Elbilmarked på speed

I FDM’s totaløkonomiske analyse er der taget højde for blandt andet serviceomkostninger, strømpriser, ejerafgift mv.

Cirka en tredjedel af alle nye biler, der sælges i dag, er elektriske, hvilket er en fordobling på bare et år.

Blandt de mest solgte elbiler er Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 og Hyundai Ioniq 5, og kampen om bilkøberne er så hård, at det i den seneste tid for alvor har sat sig i priserne.

Tesla var først med en række massive prisnedsættelser og har tvunget konkurrenterne til at følge trop.

Særligt inden for det populære SUV-segment, der er den mellemstore elbilklasse.

Blandt andet har Mercedes skåret prisen for modellerne EQA og den større EQB med 20.000 kroner og smidt fyldige udstyrspakker oveni.

Og Nissan giver op til 30.000 kroner i rabat på sin Ariya. Det andet prisfald på få måneder.

De brugte af slagsen

Kendetegnende for elbilmarkedet er, at priserne bevæger sig i de høje eller halvhøje luftlag. Der er stort set intet at få til under 250.000 kroner, men det kan snart ændre sig, i takt med at kinesiske elbiler for alvor begynder at gøre deres indtog.

Blandt andet forlyder det, at kinesiske BYD i 2024 lancerer en elektrisk minibil, Seagull, til en pris på omkring 150.000 kroner på det danske marked.

VW er også på vej med elektriske mikrobiler, men de ventes først på gaden om flere år.

I 2022 var gennemsnitsprisen for de nye benzinbiler, som danskerne købte, 247.000 kroner. Til sammenligning kostede en elbil næsten det dobbelte – 453.000 kroner.

En plugin-hybrid stod i 461.121 kroner. Dieselbilerne var endnu dyrere.

Når priserne på fabriksnye elbiler peger nedad, påvirker det også brugtbilsmarkedet. Prisen for en brugt elbil er nu i gennemsnit 96.000 kroner lavere end på samme tidspunkt sidste år, viser tal fra Bilbasen.dk.