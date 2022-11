Spar Nord-direktør stopper efter 22 år

AALBORG:Han har været ansat i Spar Nord i 38 år og de seneste 22 år som medlem af bankens direktion.

Nu har direktør Lars Møller valgt at sige stop og fratræder med udgangen af april næste år sin stilling som direktør i banken. Det oplyser Spar Nord i en pressemeddelelse.

- Det er naturligvis vemodigt at skulle tage afsked med en overmåde dygtig og højt værdsat kollega. Men vi har samtidig kæmpestor respekt for den beslutning, Lars har taget – for vi ved, hvor meget banken betyder for ham, udtaler administrerende direktør Lasse Nyby.

Lars Møller var en af hovedarkitekterne bag Spar Nords strategi om ekspansion til hele landet. Og han er ansvarlig for den kreditpolitik, der var med til at bringe Spar Nord sikkert igennem finanskrisen.

- Lars Møllers faglige kvaliteter taler for sig selv. Og som person er Lars mere end noget andet kendetegnet ved ordholdenhed og ordentlighed. Lars har altid sat bankens tarv først, udtaler Lasse Nyby.

Nyt medlem af direktionen

Når Lars Møller forlader Spar Nord 30. april 2023, har han samlet tilbragt 48 år i bankverdenen. Han blev ansat som elev i Andelsbanken i 1975 og skiftede til Spar Nord i 1984, hvor han nåede at være direktør for Aalborg og Hjørring, områdedirektør for Vendsyssel samt vicedirektør, inden han trådte ind i direktionen i 2000 med primært ansvar for lokale banker og kreditområdet.

Spar Nords bestyrelse har besluttet, at bankens nuværende risikodirektør, Carsten Levring Jakobsen, pr. 1. april 2023 ansættes som ny bankdirektør og medlem af bankens direktion.

Carsten Levring Jakobsen, der er 52 år, er uddannet cand.oceon, og har været ansat i banken siden 2005 og varetaget opgaver som økonomichef, risikoansvarlig og siden 2019 været risikodirektør.

Pr. samme dato er Nana Lottrup Nørgaard udnævnt til ny risikodirektør i Spar Nord. Hun er 35 år og uddannet cand.scient.oceon og har været ansat i Spar Nord siden 2018 – de seneste tre år som afdelingsdirektør i bankens risikostyringsfunktion.