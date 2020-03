Spar Nord lancerer ydelsespause: - En helt ekstraordinær situation

AALBORG: Spar Nord Bank kan allerede mærke virkningen af Corona-lukningen på bankens privat- og erhvervskunder.

- Dag for dag bliver det mere tydeligt, at vi har at gøre med en helt ekstraordinær situation, som udfordrer os både på samfundsniveau og i de enkelte virksomheder og familier, som skal have en økonomisk hverdag til at fungere, siger administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby.

En ekstraordinær situation kalder på ekstraordinære løsninger.

Derfor lancerer Spar Nord, at bankens kunder kan få en tre måneders pause i betalingen af ydelser på deres lån- eller leasingkontrakter eller få lov til at trække over på deres kreditter.

Og banken vil tilbyde kunderne en økonomisk test af deres følsomhed over for virkningen af Corona-nedlukningen.

- Vi har allerede talt COVID-19 med mange af vores kunder, og i de kommende dage og uger fortsætter vi dialogen med alle berørte kunder og forsøger at finde individuelle og konkrete løsninger på, hvordan vi sammen kommer igennem den her krise. En krise, som vi alle håber bliver af midlertidig karakter, siger Spar Nords topchef, der understreger, at Spar Nords udstrakte hånd kun gælder kunder med en grundlæggende sund økonomi.