Spar Nord er nu officielt en stor bank

AALBORG: Spar Nord er nu officielt et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), hvis overlevelse er vigtig for den finansielle sektors stabilitet.

Det er en ændring i et af kriterierne - andelen af hele finanssektorens indlån - for at være en SIFI, som nu gør Spar Nord til et systemisk vigtigt pengeinstitut.

"Det er fundet hensigtsmæssigt at justere grænseværdien for indlån fra fem procent af sektorens samlede indlån til tre procent af sektorens samlede indlån. Justeringen sker for at sikre, at der vil blive udpeget de danske SIFI’er, som vurderes at være systemisk vigtige i Danmark", skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

SIFIer skal groft sagt have et større kapitalgrundlag end andre pengeinstitutter, fordi deres overlevelse er vigtig for den finansielle sektors stabilitet.

Til gengæld har de lov til at bruge internt udarbejdede modeller for beregning af risikoen på deres udlån og andre aktiver, hvilket kan medføre lettelser i kapitalbehovet i forhold til de mindre banker.

Får ingen større betydning

Den nye status som SIFI medfører i praksis ingen større ændringer for Spar Nord.

Banken har allerede indstillet sig på uanset den formelle status under alle omstændigheder at skulle leve op til SIFI-krav.

- Den nye status skulle gerne give lidt billigere kapitalfremskaffelse, når og hvis vi får brug for den slags. Derudover giver den lidt administrativt bøvl i form af et mere intenst tilsyn, siger kommunikationsdirektør Ole Madsen fra Spar Nord.

Banken har ifølge Ole Madsen igangsat arbejdet med at udarbejde en intern model for beregning af risikoen, et udviklingsarbejde, som er færdigt i løbet af næste år.