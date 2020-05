Spar Nord klar med løsning til digitale generalforsamlinger i boligforeninger

NORDJYLLAND:Spar Nord Ejendomsadministration er nu klar med en løsning, der skal forbedre muligheden for afvikling af digitale generalforsamlinger til landets mange ejer- og andelsboligforeninger. Det oplyser Spar Nord i en pressemeddelelse.

Forsamlingsforbuddet har nemlig gjort det vanskeligt for mange ejer- og andelsboligforeninger at afholde deres årlige generalforsamling, og det sætter ikke alene en stopper for salg af nogle boliger, men medfører også udfordringer i forhold til valg af bestyrelse og vedtagelse af bolig- og fællesudgifter. For at minimere den negative effekt på ejendomsmarkedet er Spar Nord Ejendomsadministration gået sammen med Prosedo om udviklingen af digitale generalforsamlinger.

- Med udviklingen af modulet får vores ejer- og andelsboligforeninger nu mulighed for at afvikle deres generalforsamlinger, som for mange ellers har været udskudt på ubestemt tid grundet den aktuelle samfundssituation, forklarer afdelingsdirektør i Spar Nord Ejendomsadministration Søren Kjeldgaard Stenstrop i pressemeddelelsen.

- Og det er et vigtigt tiltag, hvis vi ønsker at opretholde aktiviteten på markedet – både hvad angår salg og køb af boliger, men også i forhold til kommende byggeopgaver, som kan understøtte samfundsøkonomien og være medvirkende til at holde hånden under mange erhvervsdrivende inden for særligt byggebranchen.

For andelsboligforeninger betyder det blandt andet, at de nu kan få fastsat andelskronen og få vedtaget boligafgiften for 2020, hvilket er vigtigt for dem, der står overfor at skulle sælge deres bolig, mens det for ejerforeninger nu blandt andet er muligt at få vedtaget fællesudgifterne for 2020 og få gennemført valg til bestyrelsen. Det er blot nogle af de ting, som er på agendaen for mange boligforeninger, og som kan have stor betydning for den daglige varetagelse af foreningens interesser, forklarer Søren Kjeldgaard Stenstrop:

- For mange ejer- og andelsboligforeninger er det en stor hæmsko ikke at kunne afvikle bestyrelsesmøderne, da de derfor er nødt til at udskyde planerne for 2020 til drøftelse tidligst i efteråret. Og det begrænser muligheden for at få vedtaget budgetter for vedligeholdelse af ejendommen samt valg af ny bestyrelse, hvilket kan være nødvendigt, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af foreningen, siger han og fortsætter:

- Også mange andelshavere er udfordret i denne tid, hvis de går med overvejelsen om at sælge, da de kan være nødsaget til at sælge til den gamle pris, idet de ikke kan få fastsat en andelskrone på baggrund af vedtagelsen af årsrapporten for 2019. Dermed kan de ende med at skulle sælge til en lavere pris.

Selvom administratorerne generelt er af den holdning, at ordinære generalforsamlinger som udgangspunkt skal afvikles ved fysisk fremmøde, så giver modulet mulighed for fremover at afvikle generalforsamlinger uden alle medlemmers tilstedeværelse, da de i stedet kan tilgå afstemningerne digitalt. Derfor kan det være et attraktivt supplement til at opretholde den demokratiske valgproces i ejer- og andelsboligforeningen også efter ophævelsen af forsamlingsforbuddet.

Ved brug af ejendomskommunikationssystemet ProBo kan ejer- og andelsboligforeningerne finde alle nødvendige informationer som dagsorden, forslag, bilag, kommentarer og afstemningsresultater. Via systemet kan beboerne kommentere og stemme uanset fysiske placering og både fra mobiltelefon, tablet og computer. Derudover modtager beboerne automatisk en notifikation, når en generalforsamling er påbegyndt samt påmindelse om manglende stemmeafgivelse dagen før deadline.