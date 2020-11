Spar Nord lukker dørene i syv kommuner

NORDJYLLAND:I forlængelse af myndighedernes skærpede restriktioner i syv nordjyske kommuner har Spar Nord mandag valgt at lukke dørene i alle lokale banker beliggende i de syv kommuner. Dialogen med kunderne gennemføres så vidt muligt virtuelt, og fysiske møder holdes kun efter forudgående aftale, skriver banken i en pressemeddelelse.

For at tage aktiv del i at minimere smittespredningen og af hensyn til bankens kunder og medarbejders sundhed har Spar Nord valgt at lukke dørene i de berørte lokale banker fra og med mandag den 9. november.

De lokale banker holder dog åbent for fysiske møder og fysisk ekspedition, hvis kompleksiteten i mødeindholdet eller andre forhold tilsiger et fysisk møde.

De berørte lokale Spar Nord-banker er beliggende i Skagen, Frederikshavn, Sæby, Hjallerup, Brønderslev, Aars, Løgstør, Hjørring og Hirtshals. I alle de lokale banker er der iværksat en række foranstaltninger, som skal sikre afstand og god hygiejne omkring mødelokaler og kontaktpunker for på den måde at skabe forsvarlige og trygge rammer for fysisk ophold i banken.

De berørte lokale banker forventer at åbne dørene igen den 4. december alt afhængig af, hvad myndighederne siger.