Spar Nord sætter ny rekord: Gigantisk overskud

AALBORG:Spar Nord nåede et rekordresultat efter skat i 2019, som for første gang nåede over en milliard kroner.

Bundlinjen for Spar Nords første år som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), det vil sige et af de store danske pengeinstitutter, som ikke må gå konkurs, lander på 1.059 millioner kroner efter skat, og det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 11,7 procent efter skat.

- En af de væsentlige forklaringer på den positive udvikling er, at vi i 2019 er fortsat med at vinde markedsandele, idet vores bank- og leasingudlån er vokset med 9 procent, mens vores realkreditformidling er vokset med hele 10 procent i årets løb. En anden væsentlig forklaring er den historiske konverteringsbølge, som gav travlhed fra årets begyndelse, og som i Spar Nord betød, at vi i 2019 har hjulpet vores kunder med at etablere eller omlægge omkring 32.000 realkreditlån, siger administrerende direktør Lasse Nyby fra Spar Nord.

Spar Nords samlede kursreguleringer og udbytte landede i 2019 på 379 millioner kroner svarende til en stigning på 41 procent sammenlignet med 2018, mens nedskrivningerne for 2019 landede på bare 22 millioner kroner.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at banken udbetaler et udbytte på 3,50 kroner per aktie svarende til en udlodningsprocent på 41.