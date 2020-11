Spar Nord nedsætter beløbsgrænsen for negative renter

AALBORG:Spar Nord har besluttet at sænke beløbsgrænsen for negativ indlånsrente fra 250.000 kroner til 100.000 kroner for privatkunder.

Over denne indlånsgrænse skal kunderne betale en rente på - 0,6 procent.

Ændringen af beløbsgrænsen sker af forretningsmæssige årsager for at tilpasse prisen til det aktuelle renteniveau for udlån.

Negative indlånsrenter - specielle kontoformer For privatkunder nedsættes renten generelt til 0,00 pct. for indestående under 100.000 kr. på følgende indlånskonti: • Studiekonto • Bolig/uddannelsesopsparing • Børneopsparing til Stjernekunder • Børnebørnsopsparing til Stjernekunder Spar Nord Bank sænker endvidere renten på indlån til -0,60 pct. for alt indestående på Prioritets-indlånskonti, der overstiger lånedelen på Prioritets-udlånskonti, på alt indestående på Mastercard- og Visa Kredit konti samt Deponeringskonti. Her betales der altså en rente på - 0,6 procent lige fra den første indlånskrone. For erhvervskunders indlån ændres renten fra -0,60 pct. til -0,75 pct.

Ved en fejl er der bragt en varslingsannonce i Jylland Posten, hvoraf det fremgår, at Spar Nord fastholder beløbsgrænsen på 250.000 kroner, men det er altså ikke rigtigt.

Alle berørte Spar Nord-kunde får besked via netbank eller e-boks.

Den nye beløbsgrænse for negativ indlånsrente træder i kraft fra 8. december 2020.