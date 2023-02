Spar Nord sætter vild rekord

AALBORG: Spar Nord har torsdag offentliggjort sit regnskab for 2022, og med et overskud efter skat på 1417 millioner kroner når banken det bedste resultat i sin 198-årige historie.

Det positive resultat kan tilskrives en fortsat forretningsvækst, en høj konverteringsaktivitet og stigende renter, siger administrerende direktør Lasse Nyby fra Spar Nord.

- Selv om 2022 på mange områder blev et anderledes år end vi havde ventet, er vi selvsagt meget tilfredse med det resultat, som vi i dag har offentliggjort, lyder det.

Det høje aktivitetsniveau blandt bankens kunder er også baggrunden for, at årets nettogebyrindtægter steg med 10 procent.

- De stigende realkreditrenter betød, at mange kunder benyttede muligheden til at skære et stort beløb af deres boligrestgæld. Dermed endte konverteringsaktiviteten i 2022 mod al forventning med at overgå niveauet fra 2021, siger Lasse Nyby.

Årets nettorenteindtægter steg med 16 procent, hvilket primært kan tilskrives den markante stigning i styrings- og markedsrenten, mens et stigende lånebehov blandt særligt bankens erhvervskunder medførte en stigning i bank- og leasingudlån på 6,2 milliarder kroner.

På baggrund af resultatet for 2022 indstiller Spar Nords bestyrelse til den kommende generalforsamling, at der udbetales et udbytte på 4,50 kroner per aktie, og at der derudover etableres et aktietilbagekøbsprogram for 300 millioner kroner - svarende til en samlet udlodning på 60 procent af årets resultat.