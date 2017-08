Spar Nord opjusterer

NORDJYLLAND: Spar Nords regnskab for første halvår 2017 viser et af de bedste halvårsresultater i bankens historie.

Resultatet landede på 575 millioner kroner efter skat, hvilket er 50 procent højere end resultatet i samme periode sidste år og svarer til en egenkapitalforrentning på 14,4 procent.

Ledelsen vælger på baggrund af udviklingen og resultatet at opjustere forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger fra 1100-1200 millioner kroner til niveauet 1250 millioner kroner og at nedjustere forventningerne til årets samlede nedskrivninger.

Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby betegner resultatet for første halvår 2017 som tilfredsstillende.

- Samlet set er vi rigtig godt tilpas med det regnskab, vi netop har offentliggjort. En egenkapitalforrentning på 14,4 procent er selvsagt tilfredsstillende, og det er særlig positivt, at vores forretning på trods af et stort konkurrence- og prispres går så godt, at vi kan opjustere vores forventninger på indtjeningssiden.

- At vi så derudover også kan nedjustere vores tabsforventninger - efter et kvartal, hvor vi har fået bøgerne grundigt gennemgået af Finanstilsynet - det er virkelig tilfredsstillende.

Finanstilsynet fandt efter sin inspektion i foråret, at banken for fjerde gang i træk havde tilstrækkelige nedskrivninger, og at Spar Nords kreditbonitet er bedre end i sammenlignelige institutter.

En væsentlig forklaring på halvårets gode resultat er netop også, at kundernes evne til at betale deres lån tilbage har udviklet sig mere positivt end ventet, så banken i første halvår netto kan tilbagehenføre nedskrivninger for 9 millioner kroner.

- Vores resultat er udtryk for, at vi har en robust forretningsmodel og evner at tage markedsandele men afspejler også, at dansk økonomi er inde i en god gænge med lav ledighed og husholdninger og erhvervskunder med generelt sunde økonomier. Det kommer også til udtryk i vores lave nedskrivninger på udlån, som betyder, at vi nedjusterer vores forventninger til nedskrivninger for 2017 som helhed, siger Lasse Nyby.

Han peger også på, at landbrugskunderne i år nyder gavn af en generel bedring i afregningspriserne på deres produkter.

Bankens gode halvårsresultat er opnået på trods af en svag stigning i omkostningerne og et fortsat pres på rentemarginalen og dermed nettorenteindtægterne.

De samlede omkostninger blev således tre procent højere end i første halvår 2016.

Det fortsat lave renteniveau og den skrappe konkurrence var medvirkende årsager til et fald i nettorenteindtægterne på tre procent.

Dette blev imidlertid langt overgået af en stigning i nettogebyrindtægterne på 11 procent samt en stigning i kursreguleringerne på hele 53 procent i forhold til samme periode sidste år.