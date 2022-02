Spar Nord sætter overskudsrekord i 2021

AALBORG:Spar Nords overskud efter skat nåede i regnskabsåret 2021 1368 millioner kroner.

Det er det bedste resultat i bankens 197-årige historie og ikke langt fra en fordobling i forhold til regnskabsåret 2020.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner resultatet som "meget tilfredsstillende" og hæfter sig ved, at den positive udvikling særligt skal findes i kerneforretningen.

- Selv om 2021 begyndte som 2020 sluttede med covid-19 som det altoverskyggende tema, så har aktivitetsniveauet blandt vores kunder været usædvanlig højt, siger han.

Det er ifølge Lasse Nyby særligt inden for bolig- og værdipapirområdet og kapitalforvaltning, at Spar Nord har oplevet et højt aktivitetsniveau.

Samtidig har overtagelsen af BankNordiks danske aktiviteter bidraget positivt til fremgangen i Spar Nords forretning.

Kvaliteten af Spar Nords udlån har udviklet sig så positivt, at nedskrivninger på udlån sidste år var en indtægt på 120 millioner kroner mod en udgift på 309 millioner kroner i 2020.

Resultatet placerer banken blandt de bedste af de større danske banker med en egenkapitalforrentning efter skat på 12,9 procent sidste år.

Bestyrelsen i Spar Nord indstiller til bankens generalforsamling, at der indledningsvis udbetales et udbytte på 2,50 kroner per aktie, samt at bestyrelsen får en bemyndigelse til at udbetale yderligere op til 2,50 kroner per aktie.

Spar Nord forventer for regnskabsåret 2022 et resultat efter skat i niveauet 1000 til 1250 millioner kroner - altså et fald i forhold til 2021.

Kursen på Spar Nord-aktien faldt torsdag morgen efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2021.