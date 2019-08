Spar Nord tjener over halv milliard: Banken leverer stærkt halvårsregnskab

NORDJYLLAND: 546 millioner kroner efter skat tjente landsdelens største bank, Spar Nord, i årets første seks måneder. Det viser bankens halvårsregnskab.

- Det har været et halvår, hvor det i høj grad er kerneforretningen, der leverer resultatet. I samme periode sidste år var regnskabet præget af positive engangsforhold på cirka 250 millioner kroner, mens det i år lyder på beskedne 30 millioner kroner, uddyber Lasse Nyby, Spar Nords adm. direktør.

- En del af forklaringen på det høje aktivitetsniveau er naturligvis den igangværende konverteringsbølge på realkreditområdet. I takt med de faldende renter er det blevet aktuelt at tale konverteringsmuligheder med stadig flere af vores kunder, og i mange tilfælde har det givet mening for kunderne at konvertere realkreditlånet og derved drage fordel af rentefaldet.

Det skubber os til det gode halvårsresultat, at Spar Nord har lavere nedskrivninger som følge af ”dårlige” lån.

Ved indgangen til 2019 forventede Spar Nord et resultat efter skat i niveauet 700–800 millioner kroner. Forventningerne er efterfølgende opjusteret ad to omgange i henholdsvis maj og juli. På baggrund af regnskabet for første halvår fastholder Spar Nord de opjusterede forventninger til det samlede resultat efter skat for hele året i niveauet 850-950 millioner kroner.