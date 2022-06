Spar Nord-topchef efter udbetaling af udbytte: - Offentligheden må selv lægge to og to sammen

AALBORG:Aktionærerne i Spar Nord kan nu se frem til at få udbetalt yderligere 300 millioner kroner i udbytte. Pengene havde Spar Nord-ledelsen ellers reserveret til brug for opkøb af andre banker, men det er der ikke brug for nu.

"Bestyrelsen vurderer nu, at der ikke længere er behov for at tilbageholde det resterende udbytte på 2,50 kr. pr. aktie vedrørende 2021, hvorfor udbyttet udbetales 17. juni 2022" skriver banken fredag i en fondsbørsmeddelelse.

Administrerende direktør Lasse Nyby fra Spar Nord vil ikke uddybe fredagens meddelelse.

- Offentligheden må selv lægge to og to sammen. Jeg har ingen yderligere kommentarer, lyder det.

Spar Nord har ellers i de seneste måneder været en varm kandidat til at overtage svenske Handelsbankens aktiviteter i Danmark.

Administrerende direktør Lasse Nyby fra Spar Nord har aldrig villet tage ordet Handelsbanken i sin mund, men Spar Nord skrev i sin årsregnskabsmeddelelse tidligere på året, at banken ville undlade at udbetale halvdelen af det udbytte, som banken aktionærer ellers ville have modtaget.

Begrundelsen fra ledelsens side lød dengang sådan:

"Det er hensigten, at de resterende 2,50 kr. pr. aktie udbetales inden udgangen af 1. halvår 2022, såfremt bestyrelsen vurderer, at der ikke opstår et behov for styrkelse af bankens kapitalgrundlag grundet eventuelle virksomhedsopkøb".

- Den står fortsat til troende, og det betyder jo, at hvis ikke et opkøbsprojekt har vist sig muligt inden 1. juli, ja, så udbetaler vi pengene. Det er jo en frist, sagde Lasse Nyby, da han i sidste måned offentliggjorde bankens regnskab for årets første kvartal.

Ifølge flere danske erhvervsmedier er Spar Nord nu ude af kapløbet om at overtage Handelsbanken i Danmark.

Ifølge erhvervsmediet Finans er der udsigt til, at køberen hedder Jyske Bank.

Hvis det er ikke rigtigt, så er dagens nyhed udtryk for endnu et nederlag til Spar Nord i kampen for at tage et kvantespring fremad i størrelse.

Banken har tidligere været i dialog med Sydbank om en sammenlægning og forgæves forsøgt at overtage Danske Andelskassers Bank.

Og Spar Nord har til stadighed erklæret sig interesseret i at "deltage i konsolideringen" inden for den danske pengeinstitutsektor.