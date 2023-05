Sparekasse på direktørjagt: Har behov for en ny type leder

THY: Sønderhå-Hørsted Sparekasse skal have ny direktør. Sparekassens bestyrelse har lavet en fratrædelsesaftale med sparekassens direktør gennem fem år, Per Nørgaard Nielsen, fremgår det af en pressemeddelelse fra bestyrelsesformand Flemming Nielsen.

Aftalen er indgået op til Bededagsferien.

Fratrædelsen sker efter gensidig aftale mellem bestyrelsen og Per Nørgaard Nielsen, fremgår det af pressemeddelelsen, hvor bestyrelsesformanden fremhæver, at sparekassen driftsmæssigt har præsenteret positive resultater i de fem år, Per Nørgaard Nielsen har varetaget den daglige ledelse. Sønderhå-Hørsted Sparekasse er ekspanderet, og der er i dag 17 ansatte.

- Per har været god for sparekassen i denne periode og skabt succes på mange parametre. Nu er bestyrelsen enig om, at der er behov for en anden type leder, siger Flemming Nielsen.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse præsenterede sidste år et overskud på driften på 5,3 mio. kr., og der er en stabil og god solvens på 28,5 procent. Pengeinstituttet fik i 2022 413 nye kunder.

Et pengeinstitut med vokseværk sammenholdt med samfundets generelle udvikling inden for informationsteknologi og deraf følgende behov for fokus på it-sikkerhed samt finansielle krav til drift af kreditinstitutioner er medvirkende til, at der er lavet en fratrædelsesaftale med Per Nørgaard Nielsen.

- Myndighedskravene stiger, og der er en stor kompleksitet af love og regler, som man skal håndtere og forholde sig til. Det betyder, at der er kommet mere personale til, og vi har behov for at opbygge en anden organisation, understreger bestyrelsesformanden.

Per Nørgaard Nielsen fungerede som erhvervsrådgiver i sparekassen inden han blev rekrutteret til direktørposten. Han forlader stillingen med vemod.

- Jeg har været glad for mine år i sparekassen, og jeg er stolt af de resultater, vi har opnået. Jeg må dog erkende at det, der især driver værket for mit vedkommende, er den direkte kundekontakt, forretningsresultater og kreditansvaret. Det er arbejdsopgaver, som i takt med udviklingen er trådt mere og mere i baggrunden i forhold til direktørfunktionen, siger Per Nørgaard Nielsen, som fratræder 30. juni.

Bestyrelsen for Sønderhå-Hørsted Sparekasse iværksætter nu en proces, der skal føre til ansættelsen af en ny direktør, der skal understøtte sparekassens fremtidige vækst.