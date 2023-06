Sparekassen Thy åbner ny afdeling i Aarhus

THY/AARHUS:Sparekassen Thy er klar til at tage rejsen ind i aarhusianernes hverdag, når man åbner en ny afdeling i smilets by.

- Vi er klar til at fortsætte den positive udvikling og åbner en ny afdeling i Aarhus, der skal betjene både private og erhvervskunder. Udvidelsen er en del af Sparekassen Thys strategi om at vækste på et sundt grundlag, fortæller Ole Beith, direktør i Sparekassen Thy.

Valget af Aarhus er langt fra en tilfældighed.

- Vi har hele tiden blikket rettet mod nye muligheder for at videreudvikle Sparekassen Thy – og det gælder også geografisk. Aarhus har i den forbindelse stået på vores ønskeliste noget tid, og tiden er nu rigtig til, at vi etablerer os i byen, fortæller Ole Beith.

Han ser rigtigt mange lighedspunkter mellem Aarhus og Thy:

- Vores nuværende kunder sætter stor pris på, at vores rådgivere giver sig tid at forstå deres behov, giver dem en seriøs behandling og kan tage nogle beslutninger. Den måde at være bankforbindelse på for kunderne, er præcis de samme ønsker og præferencer, der gør sig gældende i Aarhus. Det viser alle vores analyser, påpeger Ole Beith.

94.000 personer i Aarhus er klar til en ny bank

Ifølge en undersøgelse foretaget af Voxmeter er 94.000 af indbyggerne i og omkring Aarhus klar til at skifte bank.

- Det giver os gode kort på hånden samtidig med, at vi i forvejen har ca. 2.400 kunder i området, der i dag er tilknyttet en af vores andre afdelinger. De nuværende kunder tror vi på, at vi kan gøre til endnu stærkere og aktive ambassadører for os. De kommer selv til at afgøre, om de vil tilknyttes vores nye afdeling i Aarhus, eller blive hvor de er. Sparekassen Thys nye afdeling i Aarhus bliver en ”full-service” afdeling, der har kompetencer på alle felter inden for rådgivning til private og erhvervskunder, understreger Ole Beith.

Etablering med lokal afdelingsdirektør

Han er allerede gået i gang med at rekruttere medarbejdere til den nye afdeling.

- Først skal der ansættes en afdelingsdirektør, der sammen med den øvrige ledelse i Sparekassen Thy kommer til at spille en central rolle i at sætte et stærkt og kompetent hold. Medarbejderstaben kommer forventeligt til at udgøre 6-8 medarbejdere med både privat- og erhvervsrådgiverkompetencer samt administrative kompetencer, siger Ole Beith.

Hvor den nye afdeling skal placeres i Århus, er også en af de opgaver en kommende afdelingsdirektør skal være med til at beslutte.

- Vi står med en superspændende opgave, og vi glæder os til at tage fat på næste etape med etableringen i Aarhus, siger direktør Ole Beith.