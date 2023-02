Sparekassen Thy finder direktør til ny afdeling i egne rækker

THISTED: Sparekassen Thy etablerer en ny afdeling for forretningsudvikling, hvor sparekassen vil samle en række ansvarsområder i spændingsfeltet mellem strategi, marketing, IT og forretning.

Ansvaret for den nye afdeling er lagt i hænderne på Jakob Madsen, der i den forbindelse udnævnes til forretningsudviklingsdirektør.

Jakob Madsen har været ansat i Sparekassen Thy siden 2007, hvor han startede som markedskonsulent og senere har været projektleder og marketingchef.

- Vores forretning står på et superstærkt fundament, der giver det perfekte afsæt for, at vi kan fortsætte den gode udvikling af Sparekassen Thy, siger Jakob Madsen.

I Sparekassen Thy har udviklingen af medarbejderne et stort fokus, fortæller Sparekassen Thys direktør Ole Beith:

- Jeg er glad for, at vi har en oplagt intern kandidat til den nye afdeling for forretningsudvikling. Jakob Madsen har været igennem en rigtig god udvikling uddannelsesmæssigt, fagligt og ledelsesmæssigt, og har en stærk forståelse for at drive og udvikle forretningen med respekt for de værdier Sparekassen Thy har, siger han.

Jakob Madsen indgår fortsat i Sparekassen Thys øverste ledelsesgruppe, og skal derudover deltage i forskellige forretningsudviklingsfora – blandt andet andet hos SDC, der er den primære leverandør af IT-systemer til Sparekassen Thy.

Jakob Madsen er bosat i Thisted med sin kone Anne Madsen og sine to børn på 7 og 8 år. Han er uddannet markedsføringsøkonom, HD-afsætning fra Aalborg Universitet og er nu sideløbende med jobbet i Sparekassen Thy i gang med uddannelsen Master of Business Development på Copenhagen Business School.