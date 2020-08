Sparekassen Thy: Halvårsregnskab er hårdt ramt af pandemien

THISTED:Som det fjerde af de store nordjyske pengeinstitutter har Sparekassen Thy offentliggjort sit regnskab for årets første seks måneder.

Ligesom hos kollegerne bærer tallene vidnesbyrd om, at covid-19-pandemien rammer danske pengeinstitutter hårdt.

Sparekassen Thys overskud efter skat er faldet fra 70 millioner kroner i de første seks måneder af 2019 til knap 19 millioner kroner i år.

Bag den bratte nedgang ligger en række faktorer, der har gået sparekassen imod, og hvor overskriften i alle tilfælde hedder covid-19-krisen.

Sparekassens halvårsregnskab 2020 Her er de vigtigste tal fra sparekassens halvårsregnskab (2019-tal i parentes): Netto rente- og gebyrindtægter: 156,1 mio. kr. (167,9) Kursreguleringer: - 3,7 mio. kr. (17) Udg. til personale og adm.: - 111,4 mio. kr. (- 113,4) Nedskrivninger på udlån: - 20,7 mio. kr. (11,6) Resultat efter skat: 18,6 mio. kr. (70) Udlån: 4 mia. kr. (4,3) Indlån: 8,3 mia. kr. (8,1) Egenkapital: 1,8 mia. kr. (1,6) VIS MERE

Nogle udlånskunder har fået det økonomisk dårligere på grund af covid-19-krisen, og det har gjort, at udgiften til nedskrivninger på sparekassens udlån er vokset voldsomt.

Så har det ikke gjort sparekassens udfordringer mindre, at de statslige hjælpepakker under pandemien har formindsket kundernes behov for at låne penge, og det har ført til et faldende udlån og dermed færre renteindtægter til Sparekassen Thy.

Og for at fuldende det dystre billede, så har covid-19-truslen også udløst kursfald på sparekassens beholdning af obligationer.

Samlet virkning: Et ordentligt tryk nedad på Sparekassen Thys bundlinje.

- Første halvår startede godt med fornuftig aktivitet blandt vores kunder, men efter nedlukning af samfundet og med covid-19 påvirkninger af aktiviteten, blev dagligdagen en helt anden. Omvendt har vi efter den gradvise genåbning mærket øget aktivitet blandt vores kunder, så det har da været noget turbulent, konstaterer sparekassens direktør, Ole Beith.

Sparekassens forventning til resultatet efter skat i hele 2020 lyder på 40 til 60 millioner kroner.

Forventningen er forbundet med "stor usikkerhed".