Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank vil gå sammen

VRÅ:Sparekassen Vendsyssel og børsnoterede Salling Bank med hovedkontor i Skive planlægger en fusion med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut.

Det meddeler de to pengeinstitutter i en pressemeddelelse.

Hensigten med fusionen er at skabe et større og stærkere lokalt funderet pengeinstitut med en ledende markedsposition i Nordjylland og området omkring Limfjorden, Skive og Mariager Fjord.

Den finansielle sektor rammes fortsat af stigende regulerings- og kapitalkrav, som stiller større administrative- og operationelle krav til pengeinstitutter. Dette gør det sværere for særligt mindre, lokale pengeinstitutter at drive bankforretning. Det giver derfor god mening at sammenlægge de to pengeinstitutter og på den måde skabe et større, stærkere og mere velkapitaliseret pengeinstitut, konstaterer de to bestyrelser.

- Vi er i bestyrelsen glade for, at vi endnu engang får mulighed for at indgå en fusion med en lokal bank, som deler vores grundlæggende værdier for drift af et sundt pengeinstitut, siger bestyrelsesformand Birte Dyrberg fra Sparekassen Vendsyssel.

Det fusionerede pengeinstitut fortsætter under navnet "Sparekassen Vendsyssel" og vil få hovedkontor i sparekassens eksisterende hovedkontor i Vrå.

Sparekassen Vendsyssel garanterer, at ingen medarbejdere i Salling Bank vil blive opsagt i de første 12 måneder efter gennemførelsen af fusionen.

Skal vedtages på et repræsentantskabsmøde

Fusionen skal besluttes på en ekstraordinær generalforsamling i Salling Bank og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel.

Bestyrelsen i Salling Bank har på forhånd indhentet støtte til fusionen fra de tre største aktionærer i banken, der tilsammen ejer 48 procent af bankens aktiekapital.

Forslaget er, at aktionærerne i banken modtager 325 kroner i garantkapital i Sparekassen Vendsyssel for hver aktie i banken á 100 kroner.

Det svarer til en værdi af Salling Banks aktier på 425 millioner kroner.

Det beløb svarer til en merbetaling på 102 procent i forhold til værdien af Salling Bank på børsen 22. september.

- En god ide

Bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet kalder fusionen for en "grundlæggende god ide", fordi den sker af "kærlighed".

Han peger på, at Sparekassen Vendsyssel skal udstede ny garantkapital for 425 millioner kroner som betaling til de nuværende aktionærer i Salling Bank for deres aktier.

- Aktionærerne i Salling Bank får en fed pris for deres aktier, men de skal være opmærksomme på, at de udskifter børsnoterede aktier med unoterede garantbeviser ved fusionen. Hvis man som aktionær lægger vægt på aktiers omsættelighed, så bliver man mindre mobil ved denne operation, siger han.