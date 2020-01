Spil-succes overrasker nordjysk millionær: Troede ikke det ville blive så stort

AALBORG:Det har været en god forretning for den nordjyske serieiværksætter Mads Peter Veiby, at han i 2012 var med til at starte onlinekasinoet Spilnu.dk sammen med brødrene Jacob og Anders Christensen.

De seneste fem regnskabsperioder for virksomheden har indbragt ejerkredsen 320 millioner, og Spilnu.dk har i dag 100 ansatte og holder til i KMD-bygningen på Aalborgs havnefront. Spilfirmaets store succes kommer lidt som en overraskelse for Mads Peter Veiby.

- Jeg har aldrig troet, at det ville blive så stort. Det er ærlig snak, men vi arbejder hver dag for at blive bedre, og vi har skabt mange arbejdspladser, hvilket forpligter os som ledelse til at bibeholde de her ting, fortæller Mads Peter Veiby i den nyeste udgave af podcasten "Sæt i værk".

Næste skridt for Spilnu.dk er at gøre sit indtog på det udenlandske spilmarked, og her er man i fuld gang med at søge de nødvendige licenser.

- Det vil jo være en fantastisk historie, hvis vi om tre år kan sidde her og være 500 mand og lave spil til hele verden, konstaterer Mads Peter Veiby.

I podcasten fortæller han blandt andet også om, hvordan han ser på iværksætteri, hvordan han har det med at være kendt og nogle gange kontroversiel, og hvordan han har det med at tabe. Du kan finde "Sæt i værk" på nordjyske.dk/lyt og de steder, hvor du ellers henter dine podcasts.