Stålarving og far løfter overskud til nye højder

HOBRO:En af Nordjyllands rigeste og mest succesfulde erhvervsfamilier fortsætter med at øge indtjeningen i deres virksomhed, som stammer tilbage fra 1969.

Det drejer sig om stål- og betonkoncernen DS Gruppen, som er ejet af den 77-årige stifter Svend Møller Hansen og hans søn Mads Møller Hansen.

Sønnike overtog i 2015 direktørstolen i milliardkoncernen, og det kan farmand næppe være utilfreds med. Indtjeningen er nemlig steget og steget og nåede i seneste regnskabsår rekordhøjder.

220 millioner kroner i overskud efter skat blev det til.

- Den markante fremgang kommer bl.a. fra vores aktiviteter på de store boligbyggerier, der skyder op overalt i Danmarks største byer, lyder det fra administrerende direktør Mads Møller Hansen.

DS Grup­pen pro­du­ce­rer blandt an­det stål­spær til byg­ge­bran­chen. Arkivfoto: Bent Jakobsen.

Flere udfordringer

DS Gruppen laver stålkonstruktioner, stålbeklædning til tag og facader samt beton. Den slags er indbringende, når det – ligesom nu – summer af aktivitet i byggebranchen.

Til gengæld er DS Gruppen, som beskæftiger over 500 ansatte, også udfordret af stærkt stigende råvarepriser, mangel på materialer og mangel på arbejdskraft.

- Det har stillet store krav til vores organisation og til kundernes beslutningshastighed i forhold til prisfastsættelse af råvareleverancerne. Men vi har formået at holde momentum - vi har tilmed øget aktivitetsniveauet – så det ville være odiøst at beklage sig, når vi igen i år laver et historisk godt resultat, siger Mads Møller Hansen.

Indtil 2014 solgte DS Gruppen også stålkonstruktioner til vindmølleindustrien under navnet DS SM, men selskabet - der udgjorde halvdelen af Svend Møller Hansens livsværk - blev solgt i en milliardhandel.

Det var herefter, at sønnike Mads Møller Hansen skiftede titlen som kronprins ud med administrerende direktør.

DS Gruppens historie går tilbage til 1969, da Svend Møller Hansen startede produktion af bl.a. stålkonstruktioner i familiens lade. Foto: Laura Guldhammer.

Stiftet ved en tilfældighed

Svend Møller Hansen stiftede i sin tid DS Gruppen ved lidt af en tilfældighed, efter at han som nyuddannet smed strandede i det dengang uroplagede Irland.

Her fordrev han ventetiden hos en irsk smed, som skulle have hjælp med nogle store stålkonstruktioner. Og da Svend Møller Hansen igen kom hjem til Danmark, besluttede han sig for at åbne sin egen stålvirksomhed i forældrenes lade i Hobro.

Resten er historie.

DS Gruppen omsætter i dag for over 2 milliarder kroner og er en af Nordens største industrikoncerner indenfor stål og beton til byggeri.

Også indeværende regnskabsår ser ud til at blive et godt et af slagsen med fyldte ordrebøger.

- Vi glæder os over, at der er gang i hjulene og sætter vores lid til, at de turbulente coronaeffekter er midlertidige og tror på, at markedet stille og roligt vil stabilisere sig, siger Mads Møller Hansen.

Planteavl og kyllingekød

Familien Møller Hansen gør sig ikke kun inden for stål- og beton. Familien har også aktiviteter inden for udlejning af industriejendomme, landbrugsdrift og finansieringsvirksomhed.

Det hører alt sammen ind under koncernchef Svend Møller Hansen i hans holdingselskab.

Der er blandt andet erhvervslejemål i Hobro, Aarhus, Køge og på Lolland samt 2.000 hektar ager- og skovbrug fra Trinderup Gods.

- Her har vi også haft et tilfredsstillende år – særligt inden for planteavl, hvor priserne på korn og øvrige afgrøder har været stigende. Desværre har vi måttet acceptere stærkt faldende priser på kyllingekød, forklarer Svend Møller Hansen.

Den samlede egenkapital i Svend Møller Hansen Holding A/S beløber sig til knap 1,8 milliarder kroner. Dertil kommer den formue, som er placeret i DS Gruppen A/S og i selskabet Mads Møller Hansen Holding A/S.

På en netop offentliggjort liste over landets rigeste personer – udarbejdet af Økonomisk Ugebrev – indtager Svend og Mads Møller Hansen pladsen som nummer 70 med en anslået formue på 2,7 milliarder kroner.

I hjembyen Hobro går Svend Møller Hansen under navnet ”stålkongen” og er desuden kendt for at have hældt anseelige summer i fodboldklubben Hobro IK.