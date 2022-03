Nordjysk milliardærfamilie sælger livsværket

HOBRO:Den nordjyske stål- og betonkoncern DS Gruppen, der er ejet af direktør Mads Møller Hansen og hans far, Svend Møller Hansen, skifter ejer.

Familievirksomheden med hovedsæde i Hobro er blevet solgt til den familieejede tyske koncern Goldbeck GmbH, der er blandt de førende bygge- og servicevirksomheder i Europa.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse. Salgsprisen er hemmelig, men der er med al sandsynlighed tale om et anseeligt milliardbeløb.

- To succesfulde familievirksomheder vil samle deres erfaring og ekspertise i en fælles langsigtet strategi, udtaler stifter og medejer Svend Møller Hansen.

Svend Møller Hansen. Foto: Laura Guldhammer.

500 ansatte og stor indtjening

DS Gruppen laver stålkonstruktioner, stålbeklædning til tag og facader samt beton. Det har gennem årene været en indbringende forretning og således lagt grundstenen til en af Nordjyllands rigeste og mest succesfulde erhvervsfamilier.

Mads Møller Hansen overtog i 2015 direktørstolen i milliardkoncernen, og siden er indtjeningen bare vokset og vokset. 220 millioner kroner efter skat alene i seneste regnskabsår.

Men nu kommer koncernen med sine over 500 ansatte på tyske hænder.

Bonus til medarbejderne I forbindelse med salget af DS Gruppen belønner den nu tidligere ejerfamilie sine mange ansatte kontant: Medarbejdere, der har været fastansat i op til 1 år belønnes med kr. 5.000. Medarbejdere der har været ansat i fra 1 til 5 år belønnes med ”1 månedsløn eller 2 – 14 dages lønninger”. Medarbejdere, der har været ansat i mere end 5 år belønnes med ”2 månedslønninger eller 4 – 14 dages lønninger”. Herudover vil der være en yderligere bonus til medarbejdere, der har været ansat i mere end 20 år, 30 år og 40 år. Bonussen, som samlet løber op i over 60 millioner kroner, vil blive udbetalt ved en lønudbetaling efter 1. april. Udbetalingen er betinget af, at salget godkendes af konkurrencemyndighederne, der forventes at ske omkring 1. april. VIS MERE

Det var ejerfamilien selv, der tog initiativ til at finde en ny ejer af DS Gruppen. Årsagen er et ønske om fortsat vækst, som ifølge Mads Møller Hansen og hans far kræver større muskler, end hvad Hobro-virksomheden kan præstere på egen hånd.

- Vi er efterhånden en så betydende spiller i Danmark, at den fremtidige vækst i høj grad skal komme fra udenlandske opgaver. Familien føler, at en sådan vækstrejse kræver en større samarbejdspartner, lyder det.

Efter en længere salgsproces faldt valget på den tyske industrikoncern Goldbeck.

- Fra det første møde med repræsentanter fra Goldbeck har vi haft et positivt indtryk, som er blevet yderligere bekræftet gennem hele forløbet, forklarer Mads Møller Hansen.

DS Gruppen omsætter i dag for over 2 milliarder kroner og er en af Nordens største industrikoncerner indenfor stål og beton til byggeri. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix.

Stiftet ved en tilfældighed

Goldbeck er stiftet af og ejes fortsat af familien Goldbeck og har hovedkontor i Bielefeld samt afdelinger over det meste af Europa. Koncernen beskæftiger ca. 9.000 medarbejdere og havde sidste år en omsætning på knap 38 milliarder kroner.

Til sammenligning omsatte DS Gruppen for 2,1 milliarder kroner. Det er således en kæmpeaktør, som nu overtager den nordjyske virksomhed.

Svend Møller Hansen stiftede i 1969 DS Gruppen ved lidt af en tilfældighed, efter at han som nyuddannet smed strandede i det dengang uroplagede Irland.

Her fordrev han ventetiden hos en irsk smed, som skulle have hjælp med nogle store stålkonstruktioner. Og da Svend Møller Hansen igen kom hjem til Danmark, besluttede han sig for at åbne sin egen stålvirksomhed i forældrenes lade i Hobro.

Resten er historie.

DS Gruppen omsætter i dag for over 2 milliarder kroner og er en af Nordens største industrikoncerner indenfor stål og beton til byggeri.

DS Gruppens hovedsæde i Hobro. PR-foto.

Ledelsen fortsætter

Indtil 2014 solgte DS Gruppen også stålkonstruktioner til vindmølleindustrien under navnet DS SM, men selskabet - der udgjorde halvdelen af Svend Møller Hansens livsværk - blev solgt i en milliardhandel.

Det var herefter, at sønnike Mads Møller Hansen skiftede titlen som kronprins ud med administrerende direktør.

Nu slipper ejerfamilien sit nordjyske livsværk efter 53 år.

DS Gruppen beholder imidlertid sit navn og vil være en selvstændig division i Goldbeck. Den nuværende ledelse fortsætter uændret med Mads Møller i spidsen af DS Gruppen.

På den senest offentliggjorte liste over landets rigeste personer – udarbejdet af Økonomisk Ugebrev – indtager Svend og Mads Møller Hansen pladsen som nummer 70 med en anslået formue på 2,7 milliarder kroner.

Familien har også aktiviteter inden for udlejning af industriejendomme, landbrugsdrift og finansieringsvirksomhed. Det hører alt sammen ind under koncernchef Svend Møller Hansen i hans holdingselskab.

Der er blandt andet erhvervslejemål i Hobro, Aarhus, Køge og på Lolland samt 2.000 hektar ager- og skovbrug fra Trinderup Gods.