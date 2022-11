Milliardær solgte livsværket: - Vi er ret likvide

HOBRO:Der var tale om en af de største virksomhedshandler i Nordjylland nogensinde, da familien Møller Hansen tidligere på året solgte livsværket DS Gruppen til den tyske industrigigant Goldbeck.

Salgsprisen er fortsat hemmelig, men familien er ifølge en ny opgørelse fra Økonomisk Ugebrev rykket betydeligt frem på listen over de 100 rigeste danskere.

Her er far og søn, Svend og Mads Møller Hansens, formue nu anslået til 3,2 milliarder kroner. Det rækker til en 58. plads på listen.

Om opgørelsen over familiens formue rammer bulls eye, vil Svend Møller Hansen ikke sige.

- Jeg har ikke talt kassen op. Men det er nok ikke helt ude i hampen. Vi er ret likvide, siger han i et interview med Erhverv+.

Behov for ny ejer

DS Gruppen laver stålkonstruktioner, stålbeklædning til tag og facader samt beton. En gennem årene særdeles indbringende forretning, der har lagt grundstenen til en af Nordjyllands rigeste og mest succesfulde erhvervsfamilier.

Svend Møller Hansen stiftede virksomheden i 1969 og overdrog den siden til sønnen Mads Møller Hansen, der har stået i spidsen som adm. direktør.

I foråret meddelte ejerfamilien imidlertid, at den havde solgt hele virksomheden til den tyske koncern Goldbeck GmbH, der er blandt de førende bygge- og servicevirksomheder i Europa.

Årsagen var et ønske om fortsat vækst, som ifølge far og søn kræver større muskler, end hvad Hobro-virksomheden kan præstere på egen hånd.

- Familien må ikke stå i vejen for væksten og udviklingen. Vi har set på, hvad der var bedst for virksomheden, og derfor har vi kigget os omkring for at se, om der var nogle andre end os, der ville være bedre ejere. Væksten fortsætter lige op i himlen, og det føler vi os forpligtet til at forfølge. Derfor var der behov for at få en ny ejer, sagde Mads Møller Hansen til Nordjyske i forbindelse med salget.

Mads Møller Hansen overtog direktørstolen i DS Gruppen i 2015. Med stor succes - og nu med en ny ejer fremover. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix.

At sælge ud af sølvtøjet

Det endelige salg af DS Gruppen blev gennemført i april. Ifølge Økonomisk Ugebrev har virksomheden, der beskæftiger over 500 ansatte, en samlet værdi på 1,8 til 2 milliarder kroner.

Svend Møller Hansen vil ikke afsløre den reelle salgspris, men nøjes med at sige, at familien har ”fået de penge, vi er blevet enige om.” Og han står ved beslutningen om at give slip på livsværket.

- Det gør ondt at sælge ud af sølvtøjet. Men der var brug for nye ejere til at skabe den nødvendige vækst, og dåbsattesten peger jo mod sidste halvleg. Det var den rigtige beslutning, men det er da vemodigt, siger Svend Møller Hansen til Erhverv+.

Både far og søn er i dag trådt ud af den daglige drift og sidder heller ikke længere i bestyrelsen.

I stedet beskæftiger de sig med blandt andet landbrug og ejendomme.

DS Gruppen omsætter for over to milliarder kroner årligt og tjente i seneste regnskabsår over 200 millioner kroner efter skat.