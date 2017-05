Stadig flere i arbejde på Mekoprint

STØVRING/AALBORG: Den højteknologiske virksomhed Mekoprint med fabrikker i Støvring og Aalborg er inde i en markant vækst. Siden årsskiftet er staben øget med 26 funktionærer og timelønnede, så virksomheden nu tæller 450 medarbejdere, heraf de 320 i Nordjylland.

En stor del af de nye medarbejdere er ansat i divisionen Mekoprint Graphic Electronics, som blev skabt ved årsskiftet som en fusion af divisionerne Graphics og Electronics. Sammenlægningen har betydet flere, ikke færre medarbejdere, konstaterer divisionsdirektør Morten E. Lundgreen.

- Fusionen var et vigtigt skridt for at skabe en stærkere platform for fælles forretningsudvikling og optimal udnyttelse af synergier, siger Morten E. Lundgreen og tilføjer, at oprustningen ikke begrænser sig til medarbejderfronten alene.

Investeringer

- Det seneste år har vi investeret kraftigt i automation og digitalisering i produktionen med henblik på at øge effektivitet og konkurrenceevne. At udnytte det nye udstyr optimal har krævet flere medarbejdere, forklarer Morten E. Lundgreen.

Mekoprint producerer blandt andet tastaturer, sensorer, folier og andre former for betjeningsløsninger, som anvendes i en lang række produkter - fra pengeautomater til entreprenørmaskine. Produkterne udvikles i tæt samarbejde med kunderne, industri- og elektronikvirksomheder rundt omkring i Europa.

Mekoprint omsatte i sit seneste regnskabsår for 354 mio. kr., en stigning på 25 procent i forhold til året før.