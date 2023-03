Stædige bønder vinder over slagteri-gigant

THISTED:Efter mere end et års stædig kamp er det nu lykkedes for leverandørerne at få udbetalt de sidste millioner fra slagterigiganten, Tican, som er Danmarks næststørste slagterikoncern.

Tican har netop tabt voldgiftsagen mod Dangris.

Dangris leverer flere end en tredjedele af de fire millioner grise, der årligt slagtes hos Tican.

Dangris har 170 leverandører. Det var dem, Tican lagde sig ud med, da de i november 2021 pludseligt valgte, at de ikke ville følge Danish Crowns efterbetaling.

Efterbetalingen udbetales en gang årligt til griseproducenterne, som ekstra vederlag. Normalt følger Tican Danish Crowns efterbetaling. Men i november 2021 ville Tican give 25 øre mindre per kilo svinekød end sin store konkurrent.

Dermed tabte leverandørerne, ifølge Dangris, 100 millioner kroner.

Det skabte stor vrede blandt griseproducenterne, der mente, at Tican var kontraktligt forpligtet til at følge Danish Crowns efterbetaling.

Flere valgte at indgå nye leverandørkontrakter med konkurrenterne Danish Crown og Danepork.

Dangris-leverandørerne nøjedes ikke med at blive vrede. De anlagde kort efter også en voldgiftsag mod Tican.

I december sidste år forsøgte Tican at få lukket sagen ved at udbetale 20 ører ekstra per kilo svinekød til sine leverandører. Men det var ikke nok. De krævede stadig de sidste fem ører per kilo svinekød.

Det har de fået nu. Voldgiftretten har givet dem ret. Tican vil nu udbetale de sidste fem ører, svarende til 20 millioner kroner.

- Vi respekterer dommens udfald, og vi udbetaler 5 øre til alle leverandører, ikke kun Dangris. Nu kigger vi fremad og koncentrerer os om samarbejdet, siger Steen Sønnichsen til landbrugsmediet Agriwatch.

Tican har desuden også sendt en skrivelse ud til leverandørerne omkring situationen.