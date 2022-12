Staten solgte kendt Aalborg-ejendom: Nu er prisen afsløret

AALBORG:Du kender måske bygningen eller har kørt forbi den på vej ind og ud af det centrale Aalborg.

Tidligere i år solgte statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, den iøjnefaldende ejendom på Skibsbyggerivej 5 til et konsortium af pensionskasser.

Ejendommen var udbudt til 112 millioner kroner, og den blev solgt med et afslag i prisen, oplyste parterne uden at ville afsløre den præcise salgspris.

Nu er hemmeligheden ude.

Ejendomshandlen er nemlig blevet tinglyst, og her fremgår det, at Skibsbyggerivej 5 blev handlet for 90 millioner kroner. Altså et afslag på 22 millioner kroner.

En arkitekttegnet mastodont

De nye ejere af ejendommen, som huser Skattecenter Aalborg, er et konsortium bestående af K Properties fra Aalborg samt fire pensionskasser; Sampension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører.

De har overtaget en femetagers arkitekttegnet bygning opført i 2003 og med tilhørende 150 p-pladser.

- Det er en fantastisk ejendom med nogle rigtig gode lokaler og en imponerende beliggenhed og udsigt. Men det er også en meget stor ejendom, som bestemt ikke er for alle. Derfor er vi også rigtig glade for dette salg, hvor vi har fundet den helt rigtige køber, der kan løfte opgaven og skabe nyt liv i ejendommen, udtalte Per Kondrup, salgschef i Freja Ejendomme, da handlen blev offentliggjort i september.

Klima i fokus

Det meste af afslaget i prisen skal bruges på klimaforbedringer i ejendommen. Det fortalte Mattias Manstrup, partner i erhvervsmæglerkæden Nordicals Aalborg, som stod for salget, tilbage i september.

- Købere til ejendomme som denne er ekstremt klimabevidste - og det gælder både i forhold til forbrug og indeklima, sagde han.

Skattecenter Aalborg vil også fremadrettet holde til på adressen. Ejendommen har tidligere været anvendt til kontor og administration for Toldstyrelsen og Motorstyrelsen.