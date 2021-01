Status på et rædselsår: Aalborg Lufthavn mistede en million passagerer

NORDJYLLAND:Aalborg Lufthavn har i forbindelse med nytåret gjort status på kalenderåret 2020. Og det er ikke overraskende, at covid-19 har påvirket aktivitetsniveauet markant.

Pandemien satte dagsordenen i 10 ud af årets 12 måneder – hvilket resulterer i den største årlige tilbagegang i lufthavnens historie. Således var der blot 512.500 passagerer igennem terminalen i 2020 mod 1.462.507 i 2019. Altså en tilbagegang på næsten en million passagerer - hvilket svarer til et tab på 65 procent. Det oplyser den nordjyske lufthavn i en pressemeddelelse.

Januar og februar stod for 40 pct.

De første to måneder af året begyndte fornuftigt - med et stort skiprogram og fyldte fly til blandt andet De Kanariske Øer. Derudover var der flere sommernyheder at se frem til – alt fra tilbagevendende charterdestinationer som Gazipasa og Zakynthos til flere ugentlige afgange til Malaga og Bornholm.

Men kursen mod et godt år i Aalborg Lufthavn blev ændret, da Danmark midt i marts lukkede ned på grund af stigende covid-19-smitte. Stort set al trafik til og fra lufthavnen blev sat på pause, og 23. marts blev 85 procent af alle lufthavnens medarbejdere sendt hjem på ubestemt tid.

Indenrigstrafik hjalp

Grundet indenrigstrafikken til og fra København var Aalborg Lufthavn, i modsætning til flere danske lufthavne mindre berørt af den danske nedlukning. Det sikrede en daglig aktivitet i lufthavnen, hvor flyselskabet DAT (Danish Air Transport) så en åbning til også at etablere sig på Aalborg-København ruten.

– Konsekvenserne af den verdensomspændende pandemi i 2020 har sat voldsomme spor, og vi er desværre ikke på den anden side endnu. Men der er ingen tvivl om, at Aalborg Lufthavn kommer igennem det. Det skyldes ikke mindst de mange dedikerede medarbejdere, der har gjort en ekstra indsats i en svær periode, men også det faktum, at Aalborg Lufthavn, udover at være en international lufthavn, har en stærk indenrigsrute, der binder Danmark sammen og holder erhvervslivet kørende, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen i pressemeddelelsen.

Om Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn er Danmarks tredjestørste lufthavn Aalborg Lufthavn a.m.b.a ejes i dag af de seks kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Rebild, Brønderslev, Frederikshavn og Vesthimmerland. Hjemmeside: www.aal.dk VIS MERE

I takt med, at sommervarmen tog fat i løbet af juni, var covid-19-pandemien mere under kontrol, og det gav plads til en delvis genåbning af udenrigstrafikken. Det drejede sig blandt andet om ruterne til Malaga, Oslo, London og Amsterdam, hvor der på sidstnævnte rute var hele tre daglige afgange i september og oktober.

Forventninger til 2021

Selv om vaccinen mod covid-19 her i januar 2021 er ved at blive bredt ud, så er fremtiden for luftfarten stadig uvis - en fuldstændig normalisering har formentlig lang udsigt.

- I 2021 forventer vi at se en større genoplivning af flytrafikken til og fra Aalborg Lufthavn – særligt når vi kommer hen til perioden for skolernes sommerferie. Vi ved, at Aalborg Lufthavn har en stærk position i markedet og at luftfartsbranchen har en stor vilje til at komme på vingerne igen. Dog skal vi nok hen til sommeren 2022 før vi er tilbage til nogenlunde samme niveau som i 2019, siger Niels Hemmingsen.

2020 i faktuelle tal

I udenrigstrafikken var der 111.652 rejsende til og fra udlandet i 2020 mod 474.850 i 2019 – en tilbagegang på 76,5 procent.

Indenrigstrafikken gik tilbage med 54,1 procent, da 784.310 passagerer rejste indenrigs til og fra Aalborg i 2019 mod 360.350 i 2020.

Der var en tilbagegang i chartertrafikken på 80,1 procent i forhold til 2019. Således fløj 40.498 til og fra Aalborg Lufthavn i 2020, hvor antallet var 203.347 året før.

Samlet set var der som nævnt tidligere en passagertilbagegang på 65 procent med 1.462.507 rejsende i 2019 mod 512.500 i 2020.