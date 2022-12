Voksende skrot-mareridt - intet er gjort i årevis

FREDERIKSHAVN:Problemer, der ikke bliver håndteret har det med at blive større og større.

Og sådan kan det også se ud med miljøspørgsmålet omkring skrotvirksomheden Knivholt Autoophug, der ligger umiddelbart vest for Frederikshavn.

Tilbage i 1965 blev Knivholt Autoophug grundlagt af Kaj Hansen - og han fik af Nordjyllands Amt tilladelse til at have 500 skrotbiler på adressen Mariendalsvej 105.

Men gennem årene er antallet af skrotbiler kommet til langt at overstige det tilladte antal. TV2 Nord har de seneste dage dækket sagen, og ifølge tv-stationen skønner Frederikshavn Kommune nu, at der hos Knivholt Autoophug er ikke mindre en 1200 skrotbiler. Altså mere end dobbelt så mange, som miljøgodkendelsen giver mulighed for.

Skrothandleren på Mariendalsvej 105 ved Frederikshavn har op mod 1200 biler på adressen - men har kun tilladelse til at have 500. Foto: Martin Damgård

Fik en dom i 2010

Men at det har kunnet komme så vidt, hænger ikke sammen med, at sagen har været overset af Frederikshavn Kommune.

Faktisk blev indehaveren Kaj Hansen i 2010 dømt af Vestre Landsret til at bringe forholdene i orden. Og indtil antallet af skrotbiler var bragt ned på de tilladte 500 styk, skulle han betale tvangsbøder på 5000 kroner om måneden.

Allerede efter cirka halvandet år valgte Kaj Hansen dog at stoppe med at betale bøderne - og i stedet er antallet af biler på adressen bare vokset.

Frederikshavn Kommune har været på tilsyn på stedet hvert tredje år, men alligevel er det ikke lykkedes at få nedbragt antallet af skrotbiler - faktisk er antallet vokset med ti procent om året over de seneste 15 år. Om tilsynet siger den tekniske direktør i Frederikshavn Kommune - Boie Frederiksen - følgende til TV2 Nord:

- Vi har umiddelbart ikke gjort noget i denne omgang udover at prøve ad dialogens vej. Vi har taget en snak med ejeren derude for at høre, om det ikke kan begrænses i det omfang, som man har lov til, siger Boie Frederiksen og tilføjer, at "det er ikke sådan, at vi har lukket sagen og lukket øjnene for den".

En fåmælt ejer

Nordjyske har kontaktet Kaj Hansen, der ejer Knivholt Autoophug. Det er dog ikke meget, skrothandleren ønsker at sige.

- Det er jo en gammel sag, som kommunen ikke har fået rettet til. Der blev klaget dengang, og de har ikke fået det rettet til. Det er alt, hvad jeg vil sige - men tak for henvendelsen.

Og så lagde Kaj Hansen ellers røret på.

Nordjyske har forsøgt at få uddybet udtalelsen fra Kaj Hansen - men uden held.

Nu kommer redegørelse

På baggrund af den nye medieomtale af sagen så har Peter E. Nielsen (S), der er formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, bedt om en redegørelse fra sin forvaltning.

- Jeg afventer en redegørelse omkring, hvad der er foregået. Jeg er blevet kastet lidt ud i den, men jeg vidste selvfølgelig godt, at sagen lå der - og at der havde været en problematik. Men når vi får redegørelsen, så må vi se nærmere på det, siger Peter E. Nielsen til Nordjyske.

- Det eneste jeg ved, er, at de (Knivholt Autoophug, red.) flere gange har søgt om lov til at have flere biler, og det har de fået afslag på. Der er kun tilladelse til 500 skrotbiler, og så er den ikke så meget længere.

Kan der hos ejeren være en anden opfattelse af det her forløb, som kan skabe tvivl om, hvad der kan være rigtigt og forkert i det her?



- Næ, det tror jeg egentlig ikke. Men der kan selvfølgelig være nogle mellemregninger undervejs, som jeg ikke kender til, siger Peter E. Nielsen.

Når redegørelsen foreligger skal den behandles af politikerne på plan- og miljøudvalgsmødet i januar.

Sagen om Knivholt Autoophug Knivholt Autoophug er en enkeltmandsvirksomhed, der blev stiftet 1. maj 1965. Virksomheden hører hjemme på Knivholtvej 105 lidt udenfor Frederikshavn - og ejes af skrothandleren Kaj Hansen. Fra samme adresse drives Frederikshavn Autogenbrug, der drives af Kaj Hansens søn, Søren Hansen.

Nordjyllands Amt gav oprindeligt Kaj Hansen miljøgodkendelse til at have 500 skrotbiler på adressen. Sidenhen er der søgt om at opmagasinere flere biler, men det er blevet afvist. Alligevel er antallet af biler vokset på stedet, og Frederikshavn Kommune - som i dag er tilsynsmyndighed - anslår, at der nu opbevares omkring 1200 skrotbiler på adressen.

9. september 2010 blev Kaj Hansen ved Vestre Landsret dømt for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven - og skulle derfor nedbringe antallet af skrotbiler til de tilladte 500 styk. Men det er ikke sket.

Ifølge dommen skulle Kaj Hansen betale tvangsbøder på 5000 kroner om måneden, indtil forholdene var bragt i orden. Men til TV 2 Nord forklarede Kaj Hansens søn i 2012, at faderen efter cirka halvandet år var stoppet med at betale tvangsbøderne.

Trods den langvarige sag er forholdene endnu ikke bragt i orden - men Peter E. Nielsen (S), formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, har nu bedt forvaltningen lave en redegørelse omkring sagen. Redegørelsen skal forelægges politikerne på plan- og miljøudvalgsmødet i januar. VIS MERE