Stena Line lukker passagerdrift: Godstrafik fortsætter

NORDJYLLAND:Stena Line har besluttet at lukke passagertrafikken midlertidigt mellem Frederikshavn og Göteborg fra mandag, når restriktionerne træder helt i kraft for de syv kommuner i Nordjylland.

Det sker for at inddæmme smittespredningen, skriver færgeselskabet i en pressemeddelelse.

Men godstrafikken fortsætter for at holde den kritiske forsyning i gang.

Nedlukningen omfatter rejsende fra både Danmark og Sverige og gælder fra og med mandag og indtil videre til 3. december. Godstrafikken fortsætter for at holde den kritiske forsyning i gang, og transport af gods til, fra og gennem de omfattede kommuner i Nordjylland er fortsat nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden.

Passagerer, som har bestilt rejse med Stena Line på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg i denne periode, kan i stedet benytte ruten mellem Grenaa og Halmstad, som fortsat vil være i drift med både passagerer og gods.

Fragtchauffører kan fortsat rejse med færgerne Stena Danica, Stena Jutlandica og Stena Nautica mellem både Frederikshavn og Göteborg samt Grenaa og Halmstad.

- Vi tager situationen meget alvorligt. Derfor følger vi de danske myndigheders anbefalinger og har valgt at lukke midlertidigt for passagertrafikken mellem Frederikshavn og Göteborg, siger Elisabeth Lönne, Trade Director for Stena Line i Danmark.

- Vi fortsætter med at sejle for at holde varestrømmene i gang og sikre den vigtige forsyning mellem vores lande.

- Vi er nu i gang med at kontakte de kunder, der har booket rejse med Stena Line mellem Frederikshavn og Göteborg for at finde en god løsning for dem.

- Derudover har vi i forvejen indført en række sikkerhedsforanstaltninger ombord for at sikre en sikker og tryg overfart, siger Elisabeth Lönne.

Stena Line er en vigtig del af den dansk-svenske infrastruktur. Under pandemien er hovedfokus at holde varestrømmene i gang og sikre den vigtige forsyning af eksempelvis fødevarer og udstyr mellem Danmark og Sverige.

Stena Line følger i forvejen myndighedernes restriktioner om brug af mundbind terminaler, havne og ombord på færgerne.

Derudover har rederiet indført øget sikkerhed i form af blandt andet social afstand, luftcirkulation med frisk havluft, hyppig og grunding rengøring samt nye tågemaskiner, der bruges til at desinficere fællesarealer og kahytter på færgerne.