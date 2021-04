Stine Bosse bliver formand for nordjysk festival

MARIAGER:Det bliver den kendte erhvervskvinde Stine Bosse, der skal stå i spidsen for Festival of Europe, der afvikles i Mariager næste år.

Det skriver foreningen bag festivalen i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået en yderst kompetent formand for bestyrelsen. Stine Bosse har en omfattende indsigt og netværk i det europapolitiske landskab, og vi glæder os til et meget værdifuldt samarbejde, siger festivaldirektør Henrik Th. Andersen.

Festival of Europe bliver et europæisk folkemøde, hvor europæisk kultur og debatter blandes med fadøl, fest og farver i Mariager.

Målet er en festival med deltagelse af over 200 politikere fra hele Europa, der skal gøre EU mere borgernært og folkeligt. Arrangørerne har tidligere fortalt, at man går efter at lokke spidserne i europæisk politik til Mariager, hvor der efter planen skal arrangeres mellem 150 og 200 debatter foruden en lang række andre events.

Stine Bosse var udset til at blive formand. Festivalen i Mariager har nemlig gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Europabevægelsen, som Stine Bosse er formand for, ligesom hun også var frontfigur i styregruppen, der undersøgte mulighederne for at afholde et europæisk folkemøde i Mariager.

Med formandsposten besat har festivalen nu hele bestyrelsen på plads.

Næstformand bliver det lokale byrådsmedlem og viceborgmester Leif Skaarup (S).

Derudover sidder følgende i bestyrelsen for Festival of Europe: Mogens Jespersen, Venstre-borgmester i Mariagerfjord Kommune, Ole Stavad, regionspolitiker (S), Lasse Rich Henningsen, adm. direktør for Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester, Henriette Thuen, seniorchefkonsulent ved Dansk Industri og Frank Kristensen, direktør for Spar Nord Hobro.