Størst i Danmark med fisk og skaldyr: Amanda Seafoods har købt Glyngøre

FREDERIKSHAVN: Amanda Seafoods har købt Glyngøre-brandet af norske Orkla og befæster dermed sin position som Danmarks førende leverandør af fiske- og skaldyrsprodukter.

Prisen for overtagelsen er af begge partner holdt hemmelig, men det er ikke et hvilket som helst varemærke, som Amanda Seafoods har fået ombord, lyder det fra selskabet selv, der betegner Glyngøre som ”Danmarks mest kendte varemærke inden for sild og tunfisk”.

- Vi ser frem til at inkludere et veletableret dansk varemærke i vores portefølje. Glyngøre har en stærk position hos danske forbrugere, og vi ser gode muligheder for at bygge videre på mærket gennem innovation og produktudvikling, siger Jesper Kold Sørensen, der er administrerende direktør for Amanda Seafoods, i en pressemeddelelse.

Opkøbet af Glyngøre er blot det seneste skud på stammen i den konsolidering, som Amanda Seafoods er i færd med at gennemføre i forbindelse med selskabets vækststrategi.

I foråret fortalte selskabet således om købet af Bornholms A/S fra Neksø på solskinsøen, og sidste år købte nordjyderne både Knud Søndergaard Fiskeeksport i Hvide Sande på den jyske vestkyst og FAMM Seafood i Hanstholm i Thy.

- Med Amanda, Glyngøre og Bornholms har vi de tre stærkeste klassiske danske varemærker indenfor seafood. I alt 286 års erfaring med fisk på første klasse til kræsne danske fiskeelskere. Hver for sig med erfaringens styrke og en unik værdi for forbrugerne, men tilsammen en endnu stærkere trio med et seafood-fyrværkeri af synergier, løsninger og muligheder, siger Jesper Kold Sørensen.

I starten af 2017 blev aktiemajoriteten i Amanda Seafoods overtaget af norske Insula, der købte 68 procent af selskabet. I den forbindelse blev der sat gang i en større vækststrategi for selskabet fra Frederikshavn.

Insulas ambition er at være leverandør af 40 procent af de fiske- og skaldyrsprodukter, som sælges i Norden. Her spiller Amanda Seafoods en stor rolle, og opkøb er en klar del af strategien.