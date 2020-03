Støvring-firma delvist corona-ramt: Efterspørgslen på små varmepumper er faldet

Hos DVI Energi i Sørup ved Støvring i Nordjylland sidder direktør Ken Thon i øjeblikket og er ved at få et overblik over, hvor meget corona-virus indtil videre har berørt hans virksomhed, og hvor meget situationen i Danmark kan komme til at betyde for både produktion og salg af varmepumper.

- Jeg sidder og kigger på det nu. Vi holder øje med situationen, og vi glæder os over de muligheder, som regeringen har lagt frem, men som det ser ud lige nu, er det ikke noget, vi har planer om at gøre brug af, siger Ken Thon.

Han fortæller, at DVI Energi på salgssiden bliver påvirket en smule på de små varmepumper.

- De store varmepumper kører videre som hidtil, men vi kan mærke i vores installatørnetværk at salget til de private er faldet. Men det er jo ikke overraskende – folk tænker på noget andet lige nu, siger han.

Producerer stadig

DVI Energi producerer selv varmepumperne - både de store og de små - på fabrikken i Sørup. Her går arbejdet sin vante gang – og så alligevel ikke.

En stor del af de materialer DVI Energi bruger til varmepumpeproduktionen hentes nemlig hjem fra Norditalien.

- Flere af vores kritiske materialer kommer fra Norditalien. Heldigvis havde vi bestilt rigeligt hjem inden corona-virus for alvor brød ud, så vi kan holde gang i produktionen, siger Ken Thon.

Lige for nuværende har DVI Energi nok materialer til at kunne producere i halvanden måned.

Sprit og lager

Produktionen kører dog ikke for fuld hammer, hverken når det kommer til bemanding eller output.

- Vi har sendt dem hjem, vi kan. Og så har vi lavet tiltag i produktionen, så folk holder sig fra hinanden og opsat spritstationer over det hele, siger Ken Thon og tilføjer:

- Når vi kan se, at salget falder, så producerer vi til lageret. Men det har jo også en bagkant likviditetsmæssigt, men indtil videre laver vi noget fornuftigt, som vi kan sælge på et senere tidspunkt.