Støvring-firma om aftale: Det er ret stort for os

STØVRING:Grossist på VVS og Vand & Kloak Brødrene Dahl og DVI Energi har indgået et samarbejde om salg af store luft/vand varmepumper på det danske marked.

Hidtil har DVI Energi selv stået for rådgivning og salg til erhvervssegmentet, men har valgt at lægge hele opgaven over i Brødrene Dahls klimadivision.

- Det er ret stort for os i DVI Energi. Vi er jo en lille biks, og det er første gang vi går sammen med så stor en aktør som Brødrene Dahl. Ved at indgå et eksklusivt samarbejde med Brødrene Dahl får vi med ét slag adgang til en stor, stærk og kompetent salgsorganisation samt en stor kundeportefølje, som kan underbygge vores vækstmål, siger administrerende direktør i DVI Energi, Ken Thon.

Frigiver ressourcer til udvikling

Aftalen betyder i praksis, at Brødrene Dahl håndterer hele processen omkring rådgivning, salg og levering af de store varmepumper. Specialisterne hos DVI Energi vil dog stadigvæk stå til rådighed for sparring og rådgivning om varmepumpeløsningerne.

Det betyder også at DVI Energi og Ken Thon kan fokusere på andet end salg.

- Vi får desuden med aftalen frigivet tid og ressourcer til at fokusere yderligere på udvikling og produktion af de store varmepumper, siger Ken Thon.

En proces der allerede er godt i gang hos varmepumpeproducenten fra Sørup.

Der udvikles i øjeblikket en ny propan-varmepumpe tilpasset danske forhold. Et projekt der har modtaget 774.825 kroner i støtte fra Elforsk, mens Landdistriktsvækstpilot i regi af Innovationsfonden har bevilliget 300.000 kroner.

Et marked i vækst

De seneste år er markedet for store luft/vand varmepumper vokset markant, ikke mindst hos DVI Energi hvor man har oplevet en stor vækst fra 2018 til 2019.

Ken Thon forventer yderligere vækst i 2020 - ikke mindst på grund af aftalen med Brødrene Dahl.

- Vi får en noget større salgsorganisation i ryggen, hvilket giver et bedre fodfæste i markedet, siger Ken Thon.

Brødrene Dahl skal ud over salg til VVS-branchen også stå for salget til den øvrige installationsbranche. Salg af varmepumpeløsninger til boligmarkedet håndteres fortsat af DVI Energi.

Glade for aftalen

Brødrene Dahl har gennem de seneste 15 år opbygget kompetencer på klimaområdet og råder i dag over to klimacentre og en salgsstyrke af erfarne klimasælgere. Hidtil har fokus været på salg af varmepumper til det private marked, men med aftalen med DVI Energi kan Brødrene Dahl nu tilbyde en komplet produktportefølje i et marked med et enormt vækstpotentiale.

- Vi har oplevet en stærkt stigende efterspørgsel efter varmepumper til private boligejere og har en klar forventning om en tilsvarende udvikling i erhvervssegmentet, nu hvor det er besluttet, at varmepumper er fremtidens energiløsning. Derfor er vi meget glade for at have indgået aftalen med DVI Energi. Deres store varmepumper er utroligt fleksible og kan bygges sammen af moduler på 40 kW til præcis den løsning, man har behov for, siger salgschef for klima i Brødrene Dahl, Lars Pedersen.